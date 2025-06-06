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АрмИнфо. Двое несовершеннолетних жителей Сюникской области Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана. Об этом сообщает Служба национальной безопасности РА.
Согласно полученной СНБ информации, жители общины Тех Сюникской области Республики Армения Карен Джангирян (родился 27.06.2007) и Андрей Гягунц (родился 13.01.2008) 6 июня 2025 года около 01:20 на территории, прилегающей к селу Аравус Сюникской области, заблудившись, оказались на территории Азербайджана.
СНБ сообщает, что принимаются все необходимые меры для установления местонахождения граждан и обеспечения их безопасного возвращения.
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|Комиссия по предотвращению коррупции начала производство в связи с матерным оскорблением Пашиняна в адрес духовенства
|Ален Симонян: мы стремимся к углублению армяно-российских отношений
|Ереванская мэрия опровергает слухи об отмене платы за парковку
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|Глава Минюста не видит вмешательства во внутренние дела ААЦ, но видит проблему с тем, что церковь занимается политикой
|Основными темами российско- армянского межрегионального форума стали перспективы сотрудничества городов - побратимов двух стран
|Спикер НС РА: Победа в ВОВ является одной из объединяющих ценностей в отношениях между Арменией и Россией
|Группа прозападников вновь провела пикет в Ереване: на этот раз, в преддверии визита в парламент главы СФ России
|Спикер СФ: "Россия придает очень важное значение межпарламентскому сотрудничеству с братской Арменией
|Школы Армении приглашаются к конкурсу на их оснащение современной техникой
|Двое несовершеннолетних граждан Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана - СНБ
|Чем обусловлено желание узнать, придерживался ли Католикос целибата? ААЦ припомнили оппозиционную деятельность
|Фонд "Гегард": Азербайджан уничтожил 14 объектов армянского религиозного и культурного наследия в Арцахе
|Зангезурский медно-молибденовый комбинат стал партнером конкурса бизнес-задач CaseKey
|Инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на деньги налогоплательщиков
|Суд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в Ереване
|Политолог: глава армянского правительства в своих шагах применяет тактику "ни одного спокойного дня"
|Жена главы МИД Армении назначена директором фонда <Центр поддержки инвестиций>
|Глава СФ России возложила цветы к Вечном огню в Парке Победы в Ереване
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Дания является надежным партнером Армении: Пашинян
|Пашинян: общине Джермук возвращены 2 земельных участка
|Мгер Григорян принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Душанбе
|Мэр Еревана с замгубернатора Санкт-Петербурга обсудил текущие программы сотрудничества
|Жанна Андреасян приняла делегацию во главе с министром культуры Грузии Тинатин Рухадзе
|Президент Армении назначил послов Венгрии и Таиланде
|Полиция предупреждает: ИИ используется для имитации голоса и внешности с целью кражи денег
|В Дилижане откроется представительство Международной школы гостеприимства Apicius
|Делегация Совета Федерации во главе Валентиной Матвиенко прибыла в Армению
|Мирзоян: После COP 29 нам не удалось обсудить с Азербайджаном судьбу армянских военнопленных
|В Ереване ждут президента Ирана и главу МИД Грузии
|Мирзоян: Обсуждения между Арменией и Азербайджаном по обстрелам на границе не гарантируют их отсутствие в будущем
|Ален Симонян анонсировал "скорую интересную новость"
|Адвокат Рубена Варданяна выявил серьезные правовые нарушения в обвинительных материалах азербайджанской стороны
|Мирзоян: согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном уже само по себе является большим достижением
|Пашинян и Эрдоган пообщались по телефону
|Генпрокуратура РА: в течение 2018-2024 гг.. государству возвращено около $536,2 млн.
|Пашинян нашел своеобразный способ популяризации кампании <Учиться - это модно> - он обещает ответить на все вопросы участников
|Глава МВД РА: в 2024 году из незаконного оборота изъято около 426 кг наркотиков
|Ален Симонян считает, что в записях премьер-министра РА отсутствуют оскорбления в адрес ААЦ
|Туркменистан участвует в Министерской встрече ЦА-Индия
|Cashback для всех держателей Mastercard Ардшинбанка
|Сила одного драма завершает очередную программу с фондом 4090
|У здания правительства проходят сразу две акции протеста
|Заре Синанян: Один из важных этапов становления государства - отчетность по части обязательств и ответственности каждого в государстве перед народом
|На реализацию Стратегии противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ на 2025-2027 годы потребуется 275 млн драмов
|Компания "патрона Даво" подарит минобороны Армении авиационную технику
|Водозабор из озера Севан в 2025 году будет существенно ниже установленного законом 170 млн. куб.
|Роберт Кочарян - взяточник и это зафиксировано судом: Пашинян отреагировал на слухи о покупке им виллы в Марселе
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