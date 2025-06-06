Пятница, 6 Июня 2025 14:21

АрмИнфо. Двое несовершеннолетних жителей Сюникской области Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана. Об этом сообщает Служба национальной безопасности РА.

Согласно полученной СНБ информации, жители общины Тех Сюникской области Республики Армения Карен Джангирян (родился 27.06.2007) и Андрей Гягунц (родился 13.01.2008) 6 июня 2025 года около 01:20 на территории, прилегающей к селу Аравус Сюникской области, заблудившись, оказались на территории Азербайджана.

СНБ сообщает, что принимаются все необходимые меры для установления местонахождения граждан и обеспечения их безопасного возвращения.