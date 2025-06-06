Пятница, 6 Июня 2025 14:08

АрмИнфо. Глава аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян считает, что раз уж Армянская Апостольская Церковь (ААЦ) решила активно вмешиваться в политические процессы, то должна быть готова также <держать ответ>.

<Если церковь инициирует определенные процессы, вмешиваясь в политические процессы, то должна быть готова услышать иные вопросы от политических деятелей, в частности, тот вопрос, который был сделан>, - сказал Арутюнян 6 июня в беседе с журналистами в НС, комментируя конфронтацию между главой армянского кабмина и ААЦ.

По его словам, заявления премьера не являются вмешательством в личную жизнь. <Все вопросы личного характера были подняты в рамках институциональной логики данного института, в данном случае института целибата>, - указал глава аппарата премьера.

На вопрос, не ослабит ли данная полемика позиции ААЦ, Арутюнян заверил, что напротив - она направлена на оздоровление церкви. Он также опровергнул опасения о том, что ведется кампания против всей Армянской Апостольской церкви.

В случае не получения ответа от Католикоса Всех армян, власти готовы воспользоваться инструментарием, данным исполнительному органу в рамках закона и Конституции страны.

На вопрос, не обусловлено ли это тем, что Пашинян желает тем самым <устранить> сильного соперника в лице ААЦ на парламентских выборах весной 2026 года, Арутюнян призвал очень осторожно относится к соцопросам, утверждающим, что у ААЦ кредит доверия намного выше, чем у властей.

<В 2021 году вся церковь во главе с Католикосом агитировала против <Гражданского договора> (правящей партии, возглавляемой премьером Николом Пашиняном -ред.). Общественность пошла и дала ответ этому Католикосу и его служителям (на внеочередных выборах в парламент ГД набрала абсолютное большинство -ред.). Призываю не отождествлять церковь со священнослужителями>, - резюмировал Араик Арутюнян.

Напомним, Пашинян 29 мая на заседании кабмина заявил, что все армянские церкви чуланизированы и требуют внедрения соответствующих стандартов, поскольку <реальным собственником этих объектов, памятников является государство>. В Первопрестольном ему ответили, указав на отсутствие у него <модного> ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием <Учиться - это модно> - ред.), а также на <внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов>.

На следующий день ранним утром премьер на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал матерное оскорбление в адрес высших иерархов ААЦ, в духе: <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня>. Потом задался вопросом, сколько епископов ААЦ верны обету безбрачия, указав на то, что многие озабочены тем, что он сам официально не женат. Супруга премьера Анна Акопян, в свою очередь, назвала священнослужителей <главными педофилами страны>. В конце дня Пашинян заявил, что власти Республики Армения должны иметь <решающий голос> в вопросе избрания Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, а кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных.

И уже который день Пашинян, впрочем как и все представители ГД, требует разъяснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок, <поскольку с момента возникновения рассматриваемого факта он не мог быть безбрачным священником>. <Этот вопрос должен быть прояснен в срочном порядке>, - считает глава правительства.