Пятница, 6 Июня 2025 12:58

АрмИнфо. В Ереван стартовала новая программа Академии «CaseKey», которая является частью международного конкурса по решению бизнес-задач CaseKey. Конкурс объединяет студентов с целью развития у них делового мышления, аналитических навыков и командной работы посредством решения реальных или смоделированных бизнес-задач.

Впервые конкурс прошел в Армении в 2020 году, и на сегодняшний день уже сформировалось сообщество из более чем тысячи участников, многие из которых сегодня работают в различных крупных компаниях или основали собственный бизнес. Программа сумела добиться признания в армянской образовательной среде.

Зангезурский медно-молибденовый комбинат стал одним из партнеров конкурса по решению бизнес-задач CaseKey.

В этом году с участниками конкурса будут работать два международных эксперта из США и Ливана. В программе примут участие около 220 человек, которые пройдут обучение в течение четырех месяцев вместо прежних двух. Также ожидается интеграция новых видов обучения, в рамках которого команды встретятся с лидерами из разных сфер. Участие в проекте позволит ознакомиться с тонкостями самых востребованных сфер экономики Армении.

Партнерами программы стали Центральный банк Армении, Французский университет, Американский университет Армении, Государственный экономический университет Армении. Компания «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» (ЗММК), финансирующая многочисленные образовательные программы, также стала одним из партнеров конкурса по решению бизнес-задач CaseKey.

Заместитель гендиректора ЗММК Вардан Джанян отметил, что решение стать партнером конкурса было принято исходя из принципа, что вызовы современного мира можно преодолеть силой знаний и образования. Он напомнил, что для ЗММК поддержка образовательных программ имеет и практическое значение, поскольку горнодобывающая промышленность является одной из самых наукоемких отраслей.

В ЗММК работают 168 студентов Капанского филиала Национального политехнического университета Армении, которые совмещают трудовую деятельность и учебу. Кроме того, обучение 1506 студентов, главным образом из Сюника, также оплачивает ЗММК, который придает важность образованию как основе будущего страны.

На комбинате работают представители более 40 различных профессий, специализирующихся в самых разных научных областях, и все процессы в комбинате требуют высокотехнологичных знаний.

Цель CaseKey Academy – привнести в Армению лучший опыт международного бизнес-образования, способствуя повышению конкурентоспособности страны за счет квалифицированных и мотивированных молодых специалистов.

«Это полностью соответствует логике социальных программ нашей компании – поддерживать инициативы, способствующие становлению государства с прочной экономической основой посредством прочного образования. Мы сделаем все, чтобы инициатива процветала и наше участие в ней также продолжилось», - сказал Джанян, отметив, что компания заинтересована в привлечении новых кадров, в том числе через эту программу.

Он заметил, что сегодня вузовское образование оторвано от реальной экономики, поэтому реализация данный программы позволит сблизить образование и этот самый реальный сектор экономики.

Представитель Центрального банка Армении Карен Бабаян, в свою очередь, заметил, что процесс обучения и углубления образования никогда не прекращается, а поддержка программ образования – важнейшая задача главного банка. «Решение любой проблемы должно быть основано на научных знаниях, поэтому важны специалисты, которые умеют находить гибкие решения в сложных условиях. CaseKey позволяет развить как раз такие способности», - добавил он.