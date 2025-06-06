Пятница, 6 Июня 2025 11:45

АрмИнфо. Суд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в Ереване на красных и синих пунктирных линиях. Об этом сообщил в соцсети член фракции <Мать Армения> Совета старейшин Еревана Арменак Даниелян. В настоящее время взимание денег за парковку осуществляется с нарушением закона, настаивают правоведы.

Он отметил, что Административный суд Республики Армения коллегиальным решением из 5 судей удовлетворил заявление фракции <Мать Армения> Совета старейшин Еревана против решения Совета старейшин Еревана от

24.12.2024 г. № 265-Н, которым были установлены ставки местных платежей в общине Ереван на 2025 год.

<Иными словами, суд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в зонах А и Б или в административных округах Кентрон и Арабкир города Еревана на красных и синих пунктирных линиях>, - написал член совета и поздравил водителей, пользующихся вышеуказанными парковками.

Вместе с тем Даниелян пояснил, что поскольку принятое на 2025 год решение было признано судом незаконным, до принятия Ереванским городским советом нового решения о плате за парковку водители могут парковать свои автомобили в зонах А и В БЕСПЛАТНО.

В свою очередь, юрист Ваге Григорян сообщил в соцсети, что судебные акты о признании недействительным повышения цен <красной линии> вступают в силу с момента опубликования, а признанный недействительным нормативный правовой акт утратил юридическую силу с момента официального опубликования судебного акта административного суда о признании его (повышения цен) недействительным.

<Проще говоря, теперь во всех местах, где есть парковки с красной и синей разметкой, парковка по закону должна быть бесплатной.

В настоящее время взимание денег за парковку осуществляется с нарушением закона и по сути является неисполнением судебного акта, противоправным деянием, за которое граждане не могут быть привлечены к ответственности>, - резюмировал он.

Отметим, что с 1 января 2024 года граждане платят 160 тыс. драмов (около $400) в год за парковку на "красных линиях" в центре столицы (в зоне "А" Еревана). Плата за парковку в зоне "Б" составляет 24 тыс. драмов в год. До этого плата, независимо от локации, составляла 12 тыс. драмов.

19 декабря 2024 года Административный суд признал недействительными положения решения Совета старейшин о плате за парковку на красных линиях. При этом суд отклонил требование о признании недействительности с момента вступления решения в силу, после чего мэрия Еревана подала жалобу.

Суд своим решением от 23 мая зафиксировал, что мэрия не доказала, что резкое повышение тарифа имело целью улучшение качества услуг, а также не признал законной аргументацию о разгрузке улиц.

<Мэрия Еревана обжалует решение Административного суда, признавшего недействительным повышение платы за парковку в столице>, - 24 мая сообщил в соцсетях пресс-секретарь мэра Айк Костанян.