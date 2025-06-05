Четверг, 5 Июня 2025 21:33

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 школа N148, жилые дома 61-70, 67, 74, 112-118 и частные дома 45-65 на улице А. Аветисяна, жилые дома 2-6, 7-9, 12, 18-121 частные дома 5-27, 5А на улице Амбардзумяна, жилые дома 11, 13, 15 на улице Папазяна, жилые дома 11/1-52/12 на улие А. Сероба, жилые дома 69, 90-98 на улице Сундукяна, жилые дома 16, 16/6 на улице Гр. Кочара, жилой дом 13/5 на улице Вагаршяна, жилые дома 35, 37, 39, 52/1, 58, 58/1 и частные дома 1-16, 11-44, 38, 45-99 на улице Кери, жилые дома 1-3, 51, 58, 67/3 и частные дома 2-12А, 12-25/2, 22-51/1 на улице Думана, жилые дома 3-9 на улице Шахсуваряна, жилые дома 2-8, 59/7, 61 на пр. Комитаса, жилые дома 60-66А на пр. Баграмяна, жилые дома 7, 9, 11, 30 и частные дома 1-7, 16-38А на улице Барбюса, жилой дом 14 и частные дома 1-19 на улице Сепуга, жилые дома 3, 14/1 на улице Нерсисяна, жилые дома 11-17 и частный дом 5 на улице Киевяна, жилой дом 39 и частные дома 8-26 на улице Севастополян, жилые дома 1, 6, 7, 8, 8/2, 9/1, 10, 11, 12 на улице Акобяна; частные дома 3-47/3 на улице Каленца, частные дома 3-17, 17/3-17/10 на 33-ей улице, 1-10 на улице 38-ой улице, 8-39 на 39-ой улице, 1-12/4 на 41-ой улице Арабкира, жилые дома 36-40, 39А, 41 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 1, 2А, 4, 6, 8 и частные дома 1-19, 5-17 на улице А. Хачатряна, жилые дома 2/1, 2/2, 4, 12 на улице Эмина, частные дома 1-18, 7-15 и жилой дом 1 на улице Бакунца, школа N130, жилые дома 3-34 на улице Бабаяна, частные дома 5/1-9 на улице Давтяна;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 143, 145 на улице Бабаджаняна, ясли-детсеки сады N77, 78, жилые дома 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 42, 42/1, 42/2, 42/4 на пр. Ц. Исакова;

административный округ Давташен Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48 в 1-ом квартале Давташена; жилые дома 25, 27, 127 на Егвардское шоссе, кварталы Давташен Дзор 1, 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 3-ий квартал Давташен;

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы Молдовакан, Тотовенца, школа N139, ясли-детские сады N246, 250 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы Силикян 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 85/1 на Маркварти, жилой дом 56/1 на улице Ширака, частные дома на улицах Ширака, Маркварти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 48, 50, 52, 57а, 59а на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нубарашен Еревана:

10։00-16։00 2-ой квартал Нубарашена, частные дома на 11-ой улице Нуабарашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 13-ой, 15-ой, 17-ой улицах Нубарашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

11:00-17:00 частные дома на улицах Нор Ареша 28, 29, 30, 31, 34, 36 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области :

11։00-17։00 квартал “Мухни” города Аштарак; села Карби, Арташаван, Сагмосаван, Уши, Базмахбюр, Оганаван;

в Армавирской области :

11:00։12:00 село Акнашен;

11։00-17։00 села Амберд, Агавнатун;

в Араратской области :

10։00-12։00 частично улица Касяна в городе Веди; частично села Авшар, Воскетап, Норамарг, Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 частично село Мхчян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области :

10։00-16։00 села Бардзруни, Мартирос, Серс, Хндзорут, Нор Азнваберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-12:30 частично село Вардаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Хндзорут, Нор Азнваберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15:00 -15:30 адреса: Ереванское шоссе 1, 96, 98 в городе Ехегнадзор; частично село Агавнадзор; село Арпи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области :

11։00-17։00 село Балаовит и прилегающие территории, квартал “Багреванд” в Джвреже;

10:00-16:30 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) полностью; улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Зовуни; компания “Веолиа Джур”, садоводческая компания “Зовуни”;

в Гегаркуникской области :

11:00-12:00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); адрес: село Неркин Чамбарак 10, частично села Ттуджур и Неркин Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N4;

11։00-14։00 села Шоржа, Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть;

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр Масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Шикаварс”, станции компаний “Тим Телеком”, “Вива Армения”, ‘Юком’;

12։30-15։30 села Шоржа, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10։30-13։30 адреса: Базум 1, Амбардзумян 1 в городе Ванадзор;

13:00-15:00 города Степанаван, Ташир и прилегающие села;

10:00-11:30 село Мецаван;

12։00-15։00 село Мецаван;

15։30-17։00 село Мецаван;

в Ширакской области:

14:00-17:00 жилые дома 31, 41, 41А, 39, 39А на улице М. Аветисян в кв. ‘Ани”, жилые дома 28, 30, 32, 32А, 34, 34А на улице А. Хачатряна, жилой дом 4 на 13-ой улице города Гюмри;

в Тавушской области:

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджанян, Мясникяна, Усанохакан, частично квартал ‘Тахта”, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.