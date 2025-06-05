Четверг, 5 Июня 2025 21:09

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Дания Метте Фредериксен по случаю Дня конституции.

В послании, как сообщает пресс-служба премьера, говорится: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Дании с Днем Конституции Королевства Дания.

С удовлетворением вспоминаю состоявшееся в мае текущего года наше содержательное обсуждение на полях 6-го саммита Европейского политического сообщества.

Дания является надежным партнером Армении, и мы придаем важность постоянному расширению и углублению дружественных двусторонних отношений, основанных на общих ценностях. Последние развития в отношениях Армения-Дания предоставляют новую возможность для использования имеющегося потенциала в различных областях и продвижения сотрудничества.

Мы высоко ценим поддержку правительства Дании демократическим реформам в Армении, а также укреплению отношений Армения-ЕС.

Пользуясь случаем, подтверждаю приглашение посетить Армению, что станет хорошей возможностью для обсуждения вопросов двусторонней и международной повестки.

Желаю Вам и правительству Дании успехов, а дружественному народу Дании - процветания>.