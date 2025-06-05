|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Дания является надежным партнером Армении: Пашинян
|Пашинян: общине Джермук возвращены 2 земельных участка
|Мгер Григорян принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Душанбе
|Мэр Еревана с замгубернатора Санкт-Петербурга обсудил текущие программы сотрудничества
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|Полиция предупреждает: ИИ используется для имитации голоса и внешности с целью кражи денег
|В Дилижане откроется представительство Международной школы гостеприимства Apicius
|Делегация Совета Федерации во главе Валентиной Матвиенко прибыла в Армению
|Мирзоян: После COP 29 нам не удалось обсудить с Азербайджаном судьбу армянских военнопленных
|В Ереване ждут президента Ирана и главу МИД Грузии
|Мирзоян: Обсуждения между Арменией и Азербайджаном по обстрелам на границе не гарантируют их отсутствие в будущем
|Ален Симонян анонсировал "скорую интересную новость"
|Адвокат Рубена Варданяна выявил серьезные правовые нарушения в обвинительных материалах азербайджанской стороны
|Мирзоян: согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном уже само по себе является большим достижением
|Пашинян и Эрдоган пообщались по телефону
|Генпрокуратура РА: в течение 2018-2024 гг.. государству возвращено около $536,2 млн.
|Пашинян нашел своеобразный способ популяризации кампании <Учиться - это модно> - он обещает ответить на все вопросы участников
|Глава МВД РА: в 2024 году из незаконного оборота изъято около 426 кг наркотиков
|Ален Симонян считает, что в записях премьер-министра РА отсутствуют оскорбления в адрес ААЦ
|Туркменистан участвует в Министерской встрече ЦА-Индия
|Cashback для всех держателей Mastercard Ардшинбанка
|Сила одного драма завершает очередную программу с фондом 4090
|У здания правительства проходят сразу две акции протеста
|Заре Синанян: Один из важных этапов становления государства - отчетность по части обязательств и ответственности каждого в государстве перед народом
|На реализацию Стратегии противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ на 2025-2027 годы потребуется 275 млн драмов
|Компания "патрона Даво" подарит минобороны Армении авиационную технику
|Водозабор из озера Севан в 2025 году будет существенно ниже установленного законом 170 млн. куб.
|Роберт Кочарян - взяточник и это зафиксировано судом: Пашинян отреагировал на слухи о покупке им виллы в Марселе
|В Армении стартовали Дни культуры Грузии
|Дом армянского писателя Гранта Матевосяна получил статус памятника местного значения
|Айакве: Пашину нужна новая цель, и теперь этой целью является ААЦ
|Правительство объединяет музей <Мать Армения> с Музеем истории
|Вопрос целибата Католикоса Всех армян не дает покоя премьеру Пашиняну
|В Армении гражданка иностранного государства пыталась похитить ребенка, но была задержана
|В Ереван прибывает парламентская делегация Российской Федерации, возглавляемая Валентиной Матвиенко
|Супруга премьер-министра РА сообщила о намерениях обратиться в суд на французское издание
|Министр: после революции в Армении больше нет системных коррупционных схем
|Фонд "Гегард" подал жалобу в ректорат ТГУ РФ по поводу ряда публикаций антиармянского характера
|Глава СНБ Армении положительно расценивает результаты встречи комиссий Армении и Азербайджана по вопросам пропавших без вести
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МВД Армении не опровергла наличие родственных связей нового начальника полиции с криминальным авторитетом
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|Адвокат Самвела Шахраманяна не видит политического подтекста в интенсивных допросах его подзащитного
|Оппозиционер: нельзя считать случайностью одновременные нападки на ААЦ стороны Пашиняна и Пашазаде
|Глава МВД: в Армении нет какого-либо официального лица, которые служат интересам отдельных людей, а не закону
|Глава МВД: в текущем году предстоит провести масштабную работу по завершению процесса формирования Полицейской гвардии
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АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Дания Метте Фредериксен по случаю Дня конституции.
В послании, как сообщает пресс-служба премьера, говорится: <Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Дании с Днем Конституции Королевства Дания.
С удовлетворением вспоминаю состоявшееся в мае текущего года наше содержательное обсуждение на полях 6-го саммита Европейского политического сообщества.
Дания является надежным партнером Армении, и мы придаем важность постоянному расширению и углублению дружественных двусторонних отношений, основанных на общих ценностях. Последние развития в отношениях Армения-Дания предоставляют новую возможность для использования имеющегося потенциала в различных областях и продвижения сотрудничества.
Мы высоко ценим поддержку правительства Дании демократическим реформам в Армении, а также укреплению отношений Армения-ЕС.
Пользуясь случаем, подтверждаю приглашение посетить Армению, что станет хорошей возможностью для обсуждения вопросов двусторонней и международной повестки.
Желаю Вам и правительству Дании успехов, а дружественному народу Дании - процветания>.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Дания является надежным партнером Армении: Пашинян
|Пашинян: общине Джермук возвращены 2 земельных участка
|Мгер Григорян принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Душанбе
|Мэр Еревана с замгубернатора Санкт-Петербурга обсудил текущие программы сотрудничества
|Жанна Андреасян приняла делегацию во главе с министром культуры Грузии Тинатин Рухадзе
|Президент Армении назначил послов Венгрии и Таиланде
|Полиция предупреждает: ИИ используется для имитации голоса и внешности с целью кражи денег
|В Дилижане откроется представительство Международной школы гостеприимства Apicius
|Делегация Совета Федерации во главе Валентиной Матвиенко прибыла в Армению
|Мирзоян: После COP 29 нам не удалось обсудить с Азербайджаном судьбу армянских военнопленных
|В Ереване ждут президента Ирана и главу МИД Грузии
|Мирзоян: Обсуждения между Арменией и Азербайджаном по обстрелам на границе не гарантируют их отсутствие в будущем
|Ален Симонян анонсировал "скорую интересную новость"
|Адвокат Рубена Варданяна выявил серьезные правовые нарушения в обвинительных материалах азербайджанской стороны
|Мирзоян: согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном уже само по себе является большим достижением
|Пашинян и Эрдоган пообщались по телефону
|Генпрокуратура РА: в течение 2018-2024 гг.. государству возвращено около $536,2 млн.
|Пашинян нашел своеобразный способ популяризации кампании <Учиться - это модно> - он обещает ответить на все вопросы участников
|Глава МВД РА: в 2024 году из незаконного оборота изъято около 426 кг наркотиков
|Ален Симонян считает, что в записях премьер-министра РА отсутствуют оскорбления в адрес ААЦ
|Туркменистан участвует в Министерской встрече ЦА-Индия
|Cashback для всех держателей Mastercard Ардшинбанка
|Сила одного драма завершает очередную программу с фондом 4090
|У здания правительства проходят сразу две акции протеста
|Заре Синанян: Один из важных этапов становления государства - отчетность по части обязательств и ответственности каждого в государстве перед народом
|На реализацию Стратегии противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ на 2025-2027 годы потребуется 275 млн драмов
|Компания "патрона Даво" подарит минобороны Армении авиационную технику
|Водозабор из озера Севан в 2025 году будет существенно ниже установленного законом 170 млн. куб.
|Роберт Кочарян - взяточник и это зафиксировано судом: Пашинян отреагировал на слухи о покупке им виллы в Марселе
|В Армении стартовали Дни культуры Грузии
|Дом армянского писателя Гранта Матевосяна получил статус памятника местного значения
|Айакве: Пашину нужна новая цель, и теперь этой целью является ААЦ
|Правительство объединяет музей <Мать Армения> с Музеем истории
|Вопрос целибата Католикоса Всех армян не дает покоя премьеру Пашиняну
|В Армении гражданка иностранного государства пыталась похитить ребенка, но была задержана
|В Ереван прибывает парламентская делегация Российской Федерации, возглавляемая Валентиной Матвиенко
|Супруга премьер-министра РА сообщила о намерениях обратиться в суд на французское издание
|Министр: после революции в Армении больше нет системных коррупционных схем
|Фонд "Гегард" подал жалобу в ректорат ТГУ РФ по поводу ряда публикаций антиармянского характера
|Глава СНБ Армении положительно расценивает результаты встречи комиссий Армении и Азербайджана по вопросам пропавших без вести
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МВД Армении не опровергла наличие родственных связей нового начальника полиции с криминальным авторитетом
|Армянские школьники вернулись с 19-й международной олимпиады по информатике с четырьмя медалями
|Политик: кампания против Армянской Апостольской церкви - это средство сломить национальное сопротивление
|Да, выстрелы в направлении Сюника были, есть, но они не прицельные - Глава Генштаба
|Депутаты НС Арцаха в скором времени изберут нового президента
|Фонд "Гегард": Азербайджан продолжает озвучивать новые угрозы в адрес Армении
|Адвокат Самвела Шахраманяна не видит политического подтекста в интенсивных допросах его подзащитного
|Оппозиционер: нельзя считать случайностью одновременные нападки на ААЦ стороны Пашиняна и Пашазаде
|Глава МВД: в Армении нет какого-либо официального лица, которые служат интересам отдельных людей, а не закону
|Глава МВД: в текущем году предстоит провести масштабную работу по завершению процесса формирования Полицейской гвардии
|Давид Худатян: Безбрачие - это вопрос, касающийся духовенства, а не личной жизни
|Министр: Пашинян свободен в выборе того, что писать в своих соцсетях
|Франция содействует разработке нового дорожного движения на улицах Еревана
|Минздрав Армении сообщил о лабораторно подтвержденном случае лихорадки Западного Нила
|У экс-чиновника КГД Армении могут конфисковать недвижимость и денежные средства
|Страны Северной Европы и Балтии подтверждают свою приверженность укреплению отношений с Арменией
|Армения придает особое значение отношениям со странами Северной Европы и Балтии - глава МИД РА
|Ереван заинтересован во внедрении мадридского опыта в вопросе улучшения качества воздуха
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
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