Четверг, 5 Июня 2025 21:07

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян сделал очередной пост с хэштегом #ЗернышкоКЗернышку.

<Решением суда признаны недействительными договоры аренды 2 земельных участков, заключенные 17 апреля 2015 года между общиной Джермук региона Вайоц Дзор и ООО <Jermuk Market Hall>.

Общине Джермук возвращены 2 земельных участка площадью 1,3930 га, кадастровой стоимостью, приближенной к рыночной в 226 млн 37 тыс. драмов, и 0,2661 га - кадастровой стоимостью 45 млн 207 тыс. драмов>, - написал Пашинян.