Четверг, 5 Июня 2025 21:05

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Республике Таджикистан заместитель премьер-министра Мгер Григорян принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ в Душанбе.

Как сообщила пресс-служба правительства, в повестку дня заседания вошли вопросы, связанные с развитием сотрудничества стран СНГ в торгово-экономической и культурно- гуманитарной сферах.

<Мгер Григорян выступил с речью, в которой особо остановился на возможностях дальнейшего расширения экономического сотрудничества и в этом контексте подчеркнул важность реализации региональных инфраструктурных программ>, - говорится в сообщении.