Четверг, 5 Июня 2025 21:04

АрмИнфо. Мэр Еревана Тигран Авинян обсудил перспективы сотрудничества с замгубернатора Санкт-Петербурга Борисом Пиотровским. Об этом сообщил в соцсети сам ереванский градоначальник.

Делегация находится в Ереване для участия в 10-м Форуме межрегионального сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией.

<Мы обсудили текущие программы сотрудничества Еревана и Санкт-Петербурга, а также перспективы новых инициатив.

Достигли договоренности обновить и развить действующую программу сотрудничества, сделав ее более практичной и эффективной>, - написал Авинян.