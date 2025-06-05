Четверг, 5 Июня 2025 19:43

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян 5 июня подписал указы о назначении послов РА в Венгрии и Таиланде. <Отозвать Ашота Смбатяна с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Венгрии>, - говорится в указе Хачатуряна.

Другим указом Айкак Аршамян находится Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Венгрии (резиденция в Будапеште).

Третьим указом Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Китайской Народной Республике Ваге Геворкян был одновременно назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Королевстве Таиланд (резиденция в Пекине).

Напомним, что Аршамян ранее занимал пост исполнительного директора Всеармянского фонда <Айастан>.