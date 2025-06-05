Четверг, 5 Июня 2025 19:41

АрмИнфо. В интернете начинает распространяться новый вид мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для имитации голоса человека при звонке его знакомым и родственникам с просьбой о финансовой помощи. Об этом отмечается в поступившем в АрмИнфо сообщении от пресс-службы полиции Армении.

В частности, мошенники нацелены на такие социальные сети, как телеграм и Фейсбук. Вместе с тем, они не только отправляют голосовые сообщения, но также могут совершать видеозвонки, используя внешность жертвы, созданную с помощью ИИ.

"Призываем всех, кто получает подобные просьбы о помощи от близких людей, немедленно проверить информацию. Свяжитесь с человеком напрямую и убедитесь, что это действительно он", - предупреждают в полиции.

В случае, если человек все же поверил мошенникам и перевел деньги, как отметили в полиции, необходимо сразу же оповестить об этом, позвонив по номеру 1-02.