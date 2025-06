Четверг, 5 Июня 2025 19:07

АрмИнфо. В Дилижане откроется официальное представительство Международной школы гостеприимства (International School of Hospitality) Apicius, которая специализируется в области управления гостеприимством, кулинарии, вина и здравоохранения.

Apicius, являясь одной из лучших кулинарных школ мира, станет первым международным образовательным учреждением в регионе, ориентированным на развитие культуры гастрономии, гостеприимства и здорового образа жизни. Занятия будут проводиться итальянскими экспертами с сочетанием международного опыта и армянской специфики.

Отметим, что Apicius International School of Hospitality - первая международная школа гостеприимства в Италии, основанная в 1997 году, является частью Florence University of the Arts (FUA). Школа предлагает уникальное сочетание теоретического обучения и практического опыта в области гостеприимства, кулинарного искусства, виноделия и оздоровления.

Apicius признана одной из лучших кулинарных школ мира, занимая место среди ведущих учебных заведений, таких как Culinary Institute of America и Le Cordon Bleu. Школа стала первым учебным заведением в Италии, получившим признание Worldchefs за качество кулинарного образования.