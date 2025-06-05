Четверг, 5 Июня 2025 18:48

АрмИнфо. Последнее существенное обсуждение вопроса армянских военнопленных состоялось в рамках Конференции ООН по изменению климата (COP 29) в Баку. Об этом 5 июня на брифинге с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, касаясь предпринимаемых усилий для освобождения армянских пленных.

Он отметил, что конструктивный диалог с азербайджанской стороной по этому вопросу не удается наладить. При этом Мирзоян связывает возможность достижения прогресса в этом вопросе с подписанием мирного договора между Арменией и Азербайджаном. "В этом вопросе, к сожалению, нет оснований для оптимизма. Однако мы полагаем, что, если нам удастся окончательно подписать мирный договор с Азербайджаном и продвинуться в урегулировании отношений, это создаст более благоприятные условия для обсуждения судьбы военнопленных", - пояснил глава МИД.

Министр также коснулся непрекращающихся требований Азербайджана в контексте подписания мирного договора, в том числе по части изменений в Конституции Армении. Он заявил, что видит "окно возможностей" для обеих сторон в процессе окончательного урегулирования ситуации и подписания мирного договора.

В этой связи, по словам Мирзояна, армянская сторона просит представить Баку конкретные вопросы, которые препятствуют подписанию мирного договора и готова в случае обоснованности рассмотреть их. "Переговоры - это не одноразовый процесс, а длительное взаимодействие. Я уверен, что в ближайшем будущем появятся реальные шансы установить мир между Арменией и Азербайджаном, подписать мирный договор и достичь консенсуса по другим важным вопросам", - заверил министр.

При этом Мирзоян, сам себе противореча, добавил, что хоть и верит в достижение мира, однако насколько этот мир достижим в реальности - <это другой вопрос>, фактически дав понять, что армянская сторона не может гарантировать успеха в этом процессе. <Мы делаем все возможное, чтобы достичь мира>, - подчеркнул Мирзоян.

Касаясь того, включает ли мирный договор пункт, согласно которому Азербайджан должен освободить оккупированные территории Армении, Мирзоян подтвердил наличие таких территорий, отметив, что речь идет примерно о 208 квадратных километрах. Он заявил, что армянская сторона неоднократно поднимала этот вопрос и видит его решение в рамках процесса демаркации границ. При этом Мирзоян не смог адекватно пояснить, почему вопрос возвращения суверенных армянских территорий решается через процесс демаркации и делимитации.

По части заявлений Азербайджана о возвращении азербайджанцев в так называемый "Западный Азербайджан", Мирзоян отметил, что этот вопрос не стоит в повестке ни с армянской, ни с азербайджанской стороны. С его слов, такие заявления воспринимаются Ереваном как угроза территориальной целостности Армении. "Конечно, мы информируем об этом азербайджанскую сторону, но они в свою очередь не разделяют нашу позицию, говоря о своем видении вопроса", - резюмировал глава МИД.