Четверг, 5 Июня 2025 18:19

АрмИнфо. Власти Армении формируют повестку, которая направлена на решение имеющихся в стране проблем. Об этом 5 июня в беседе с журналистами заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, в стране многое меняется, только в прошлом году принято свыше 500 законов, которые направлены на достижение поставленной цели, однако никто из журналистов не интересовался у спикера содержанием того или иного закона. Между тем, как считает глава законодательного органа, в стране все в порядке, проблемы с безопасностью решаются, и скоро будет очень интересная новость. "Полагаю, что в следующем месяце по этому поводу будет проведена пресс-конференция премьер- министра РА, что даст вам возможность поговорить о реальных вопросах повестки дня, а не о сплетнях и кухонных разговорах", - сказал спикер.