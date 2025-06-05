Четверг, 5 Июня 2025 18:16

АрмИнфо. Адвокат экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, Авраам Берман, обнаружил серьезные недостатки в обвинительных материалах, представленных азербайджанской стороной, и потребовал их тщательного судебного рассмотрения. Об этом говорится в сообщении, распространенном семьей мецената, в котором представлены комментарии адвоката относительно обвинительного заключения.

Адвокат Варданяна обратил внимание, что согласно статье уголовного кодекса Азербайджана, уголовной ответственности подлежит лишь то лицо, которое фактически совершило преступление. Он также подчеркивает, что ответственность может быть установлена только за те действия, которые были выполнены в конкретном месте и времени, с учетом возможностей обвиняемого.

Кроме того, Берман напомнил, что Азербайджан является участником Европейской конвенции по правам человека, которая обязывает соблюдать стандарты справедливого судопроизводства. "Несоблюдение этих стандартов ставит под сомнение легитимность судебного процесса и может привести к нарушению фундаментальных прав обвиняемого. Принцип "nullum crimen, nulla poena sine lege" означает, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут наказанию, если деяние, которое он совершил, не было определено как преступление в законе", - отметил адвокат.

В этом ключе он обратил внимание, что благотворительная и гуманитарная деятельность, включая восстановление объектов культурного наследия и оказание социальной помощи населению, не может рассматриваться как противоправная без наличия законных оснований и доказанного преступного умысла. Берман подчеркнул, что попытки представить общественную деятельность как преступную противоречат основам правового государства.

"Обвинение не учитывает основополагающие принципы уголовного права, включая требование установления прямой причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и последствиями, а также необходимость доказательства субъективной стороны состава преступления в каждом конкретном случае. Как адвокат, руководствуясь принципами профессиональной этики и конституционными гарантиями права на защиту, я в рамках действующего законодательства Азербайджана продолжу последовательно отстаивать позицию о необходимости строгого соблюдения принципов законности при рассмотрении данного дела", - резюмировал адвокат Варданяна.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.