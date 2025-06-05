Четверг, 5 Июня 2025 16:24

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, премьер-министр поздравил президента Турции с праздником Курбан-Байрам.

Президент Турции поздравил премьер-министра Армении с тем, что саммит Европейского политического сообщества пройдет в Армении весной 2026 года.

Собеседники обсудили вопросы армяно-турецких отношений и региональных развитий. Достигнута договоренность о продолжении диалога.