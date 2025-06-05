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 Четверг, 5 Июня 2025 16:21
Наира Бадалян

Пашинян нашел своеобразный способ популяризации кампании <Учиться - это модно> - он обещает ответить на все вопросы участников

Пашинян нашел своеобразный способ популяризации кампании <Учиться - это модно> - он обещает ответить на все вопросы участников

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян нашел своеобразный способ популяризации кампании <Учиться - это модно>, инициарованной его супругой Анной Акопян - он обещает ответить на всевозможные вопросы участников встречи в рамках данной кампании.

<Дорогие соотечественники, в цикле своих лекций <Узнать как> и <Идеология реальной Армении> в рамках движения <Учиться - это модно> я затрагиваю и отвечаю на все возможные вопросы, начиная от того, лижу ли я туркам обувь, продолжая тем, не продал ли я Карабах, отрекаюсь ли я от нашей истории, получил ли я задание отуречить нашу идентичность, отрекаюсь или искажаю ли нашу идентичность по заданию известных вам центров или просто без чьего-либо задания. И так далее, и так далее, и так далее>, - наюисал своей странице в Facebook Пашинян.

Премьер пригласил всех пользователей, которые задают такие вопросы и высказывают такие убеждения в интернете, принять участие во встречах движения <Образование - это модно>.  <Регистрируйтесь, участвуйте. Уверен, что вы получите ответы на все волнующие вас вопросы>, - написал он. 

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