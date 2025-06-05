Четверг, 5 Июня 2025 15:31

АрмИнфо. В столице Индии 5-6 июня пройдёт форум, на котором встретятся министры иностранных дел пяти центральноазиатских государств.

Ключевое событие сегодняшнего дня, 5 июня — Бизнес-форум "Индия – Центральная Азия". Запущенный в 2020 году, этот форум превратился в одну из главных институциональных платформ для развития торгово-инвестиционного и экономического сотрудничества между Индией и пятью странами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

Ожидается, что в ходе форума будут обсуждаться пути наращивания торгового оборота, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов, способствующих экономическому росту и стабильности в регионе.



