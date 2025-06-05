Четверг, 5 Июня 2025 15:12

АрмИнфо.Со 2 июня по 2 сентября Ардшинбанк проводит акцию «Cashback всем держателям Mastercard» отмечая лето еще одним приятным и полезным сотрудничеством..

В рамках акции все держатели Mastercard Ардшинбанка, которые со 2 июня по 2 сентября совершат безналичную оплату через POS-терминалы Ардшинбанка в ресторанах Park Cafe, Sirovarnya, T Philosophy, August, Ramen-Ten, Keg & Barrel, Zazoo, Persona Restaurant & Bar, 782, Yasaman (Цахкадзор) и Ginetun, получат сashback в размере от 15% до 25%.

Акция продлится 3 месяца — с 2 июня по 2 сентября включительно.

Сумма сashback будет перечисляться в период с 20 по 30 число каждого следующего месяца, и зачисляться на счет Mastercard, с которой была произведена оплата.

Напомним, что стать клиентом и оформить карты Ардшинбанка можно как в любом из отделений Банка, так и через мобильное приложение Mobile Banking, пройдя онлайн-идентификацию в любое время и в любом месте.

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