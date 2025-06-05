Четверг, 5 Июня 2025 15:07

АрмИнфо.Как уже сообщалось, бенефициаром инициативы «Сила одного драма» в апреле уже третий раз стал благотворительный фонд «4090», который после Апрельской войны занимается социально-образовательными вопросами наших ребят, прошедших через боевые действия. На этот раз в рамках программы удалось собрать 4 919 726 драмов. Часть этих средств была направлена на обеспечение медицинской страховки для 60 бенефициаров фонда.

Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям и программам социальной ответственности Idram и IDBank, отмечает: «Благотворительный фонд “4090” всегда предлагает программы, чье влияние на улучшение качества жизни наших ребят ощутимо практически сразу. Вместе с фондом мы уже реализовали ряд социальных и образовательных инициатив, а в этот раз акцент сделан на поддержку в сфере здравоохранения. Помимо суммы, перечисленной фонду, 60 бенефициаров получат прямую помощь от программы “Сила одного драма”. Совершая повседневные платежи через платформы Idram и IDBank, наши пользователи вносят свой вклад в будущее новых бенефициаров программы».

Подробности заключительного мероприятия сотрудничества смотрите в видео.

Чтобы присоединиться к добрым делам «Силы одного драма», многого не требуется. Просто совершайте все Ваши платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформ IDBanking.am, banking.idram.am, через терминалы Idram и IDBank, и за каждый Ваш платеж компании пожертвуют один драм на реализацию важных программ и инициатив.