Четверг, 5 Июня 2025 14:51

АрмИнфо.Второй президент Армении Роберт Кочарян взяточник и это зафиксировано решением суда. С таким заявлением выступил премьер Никол Пашинян 5 июня на заседании правительства.

<Человек пошел и попросил, чтобы было применено истечение срока давности дела против него. А это происходит тогда, когда человек признает, что он взяточник. В настоящее время в судебной системен РА официально зафиксировано, что 2-й президент Армении взяточник>, - сказал Пашинян в подтверждение своих слов.

По словам главы кабмина, впредь, каждый раз, озвучивая имя Роберта Кочаряна, он будет говорить - <Роберт Кочарян - взяточник>.

Так Никол Пашинян отреагировал на публикации в СМИ и социальных сетях о том, что премьер-министр РА якобы приобрел <роскошный особняк> во французском городе Марсель за 3,1 миллиона евро. В статье (на французском языке) говорится: <По слухам, премьер-министр Армении Никол Пашинян приобрел в Марселе роскошный особняк стоимостью 3,1 миллиона евро>. Согласно автору, покупка могла быть профинансирована за счет средств, предназначенных для помощи Армении от Агентства французского развития (AFD) и Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF). Также говорится, что Пашиняну в покупке дома в Марселе <возможно, посодействовал> мэр Марселя Бенуа Пайян.

Напомним, что в конце декабря 2023 года сообщалось, что суд общей юрисдикции Еревана принял решение прекратить дело в отношении второго президента Роберта Кочаряна из-за срока давности инкриминируемого ему обвинения - получения взятки в особо крупных размерах. Кочаряна обвиняли в получении взятки в размере $3 млн от бизнесмена Сильвы Амбарцумян, срок давности истек в мае, и на предыдущем заседании экс-глава Армении не возразил против прекращения уголовного преследования на основе истечения срока давности.