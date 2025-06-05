Четверг, 5 Июня 2025 14:47

АрмИнфо. С сегодняшнего дня в Армении стартовали Дни культуры Грузии, которые продлятся до 7 июня.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, в связи с этим в страну прибыла грузинская делегация во главе с министром культуры и спорта Грузии Тинатин Рухадзе.

В рамках Дней культуры Грузии 6 июня в сквере имени Дианы Абгар на проспекте Маштоца пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню грузинского вина, культуры и семьи. У гостей будет возможность ознакомиться с традиционной грузинской кухней и искусством виноделия, а также насладиться выступлениями квартета "Ранина" и музыкальной группы "Гуфи Ленд". Вход на мероприятие будет свободным.

Дни культуры завершатся 7 июня концертом Государственного академического ансамбля народной песни и танца Грузии "Эрисиони", который пройдет в Спортивно- концертном комплексе им. Демирчяна. В программе концерта будут представлены традиционные грузинские танцы, музыка и культура страны.