Четверг, 5 Июня 2025 14:46

АрмИнфо.Дом известного армянского писателя Гранта Матевосяна, расположенный в селе Ахнидзор Лорийской области и построенный в конце XIX - начале XX века, получил статус памятника местного значения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, данное решение было принято на третьем заседании экспертной комиссии Министерства. В ходе обсуждения рассматривался также вопрос о присвоении статуса недвижимого памятника истории и культуры семи историко-культурным объектам, находящимся в Араратской и Лорийской областях.

В частности, в рамках заседания три крепости из села Арарат, относящиеся к периоду с V века до нашей эры до средневековья, были признаны памятниками республиканского значения Кроме того, сельская местность села Даштакар, датируемая средними веками, а также две территории в Урцадзоре получили статус памятников местного значения.

Согласно источнику, на заседании также обсуждалась инвестиционная программа по созданию многофункционального туристического комплекса на территории крепости Тгит.

Отметим, что Грант Матевосян родился в 1935 году в небольшом селе Ахнидзор. Он завершил школьное обучение и получил высшее образование в Ереване. В 1967 году был опубликован его первый сборник рассказов и повестей под названием "Август". В этом сборнике, как и в последующих работах, автор исследует главную тему своего творчества - современную армянскую деревню. В последние годы своей жизни он занимал пост председателя правления Союза писателей Армении. Его литературные работы были переведены на множество языков, охватывающих не только соседние страны, но и более отдаленные регионы.

Грант Матевосян оставил значительный след и в киноискусстве: по его сценариям были сняты такие фильмы, как "Мы и наши горы", "Осеннее солнце", "Хозяин" и "Этот зеленый, красный мир". На основе его произведений также вышел фильм "Август", а по мотивам пьесы "Нейтральная зона" и эссе "Мецамор" созданы телеспектакли. В Ереванском драматическом театре были поставлены спектакли "Осеннее солнце" и "На станции".