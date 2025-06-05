Четверг, 5 Июня 2025 10:33

АрмИнфо.Уже неделю, как премьер Армении Никол Пашинян публично поднимает вопрос - а придерживался Католикос Всех Армян Гарегин II обета безбрачия.

<По моему мнению, Католикос Всех Армян является непререкаемым авторитетом, непоколебимым защитником справедливости, непререкаемым источником истины.

Я не могу поверить, что Католикос Всех Армян может выступать в роли подавителя истины, не могу поверить, что из уст Католикоса Всех Армян может исходить что-то иное, кроме истины.

Пусть сам Гарегин II прояснит: нарушил ли он обет безбрачия и есть ли у него ребенок? Мы, его паства, имеем право услышать от него правду>, - написал сегодня на своей официальной странице в Фейсбуке Пашинян.

<Эпопея> с целибатом священнослужителей началась после заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина о том, что все армянские церкви чуланизированы и требуют внедрения соответствующих стандартов, поскольку <реальным собственником этих объектов, памятников является государство>. В Первопрестольном ему ответили, указав на отсутствие у него <модного> ныне образования (Пашинян с супругой проводят кампанию под названием <Учиться - это модно> - ред.), а также на <внутренний кризис правильной общественной коммуникации и глубокого понимания вопросов>.

На следующий день ранним утром премьер на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал матерное оскорбление в адрес высших иерархов ААЦ, в духе: <Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня>. Через какое-то время он сделал еще одну запись: <Нужно задаваться вопросом, сколько наших епископов верны обету безбрачия?>. Потом еще одну: <Некоторые люди обеспокоены тем, что я официально не женат. Половина нашей духовной элиты находится в такой же ситуации, и некоторые люди не обеспокоены>. Супруга премьера Анна Акопян, в свою очередь ,назвала священнослужителей <главными педофилами страны>. В конце дня Пашинян заявил, что власти Республики Армения должны иметь <решающий голос> в вопросе избрания Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, а кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных.

И уже который день Пашинян требует разъяснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и есть ли у него ребенок, <поскольку с момента возникновения рассматриваемого факта он не мог быть безбрачным священником>. <Этот вопрос должен быть прояснен в срочном порядке>, - считает глава правительства, который, казалось бы, должен был быть озабочен выстрелами азербайджанских ВС в направлении Сюника, неопределенностью вокруг мирного договора и все новых требований Баку.