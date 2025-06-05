Четверг, 5 Июня 2025 09:23

АрмИнфо.Супруга премьер-министра РА Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о намерениях обратиться в суд на французское интернет- издание Info du Jour, сообщившее о приобретении семьей в Марселе роскошного особняка стоимостью в 3,1 млн евро. Об этом Анна Акопян сообщила на своей странице в социальных сетях.

"Мы подадим в суд на авторов этой дезинформации. Надеюсь, мы их найдем, и не окажется, например, что это сайт, у которого нет регистрации или юридического адреса. А почему бы нам не начать судебные разбирательства против СМИ и лиц, работающих в Армении и приписывающих нам замки, супермаркеты, акции, алмазные рудники, офшорные счета и миллиарды, полученные в обмен на землю? По очень маленькой и технической причине у нас нет финансовых возможностей нанять столько адвокатов. В Армении сложно выбрать, на кого из стольких подать иск. И как я уже сказала, мы не можем подать в суд на всех: у нас нет столько денег, есть тысяча вопросов, мы большая семья. И, кроме того, даже если мы отложим все в сторону и пойдем на этот шаг, представляете, какой поднимется шум: давайте, спасайте нас! С нашими финансовыми доходами вы, дорогие соотечественники, можете ознакомиться по поданным нами декларациям. Правда, СМИ представили мою декларацию с броским заголовком, но содержание понятно: это зарплата в миллионы драм и купля-продажа квартиры. Мы продали свою единственную квартиру и купили дом в кредит, воспользовавшись программой возврата подоходного налога, как и десятки тысяч граждан Республики Армения. И, да, я работаю и получаю зарплату, как и многие другие", - отметила супруга премьер- министра.

Отметим, что согласно армянским СМИ, Пашинян продал свою квартиру за 110 тыс долларов.

Ранее французское издание сообщило о приобретении премьером Армении шикарного особняка в Марселе. Причем, покупка была произведена

предположительно на средства иностранной помощи, предназначенной для испытывающей трудности экономики Армении. Речь идет о якобы двухэтажной вилле площадью в 300 м2, купленной в мае 2025 года. Она расположена в районе Шато Гомбер в Марселе, имеет 4 спальни, бассейн, террасу на крыше и гараж с 3 парковочными местами. Источники в этом расследовании предполагают, что средства Французского агентства развития (AFD) и Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) могли быть незаконно перенаправлены для личного пользования премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В 2024 году AFD выделило 75 миллионов евро на прямую поддержку бюджета Армении для финансирования ключевых программ развития. В то же время Координационный совет армянских организаций Франции, крупная организация, действующая при поддержке диаспоры, продолжает оказывать гуманитарную и инфраструктурную поддержку правительству Армении.