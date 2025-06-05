Arminfo.info


 Четверг, 5 Июня 2025 09:23
Александр Аванесов

Супруга премьер-министра РА сообщила о намерениях обратиться в суд на французское издание

Супруга премьер-министра РА сообщила о намерениях обратиться в суд на французское издание

АрмИнфо.Супруга премьер-министра РА Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о намерениях обратиться в суд на французское интернет- издание Info du Jour, сообщившее о приобретении семьей в Марселе роскошного особняка стоимостью  в  3,1 млн евро.  Об этом Анна Акопян сообщила на своей странице в социальных сетях.

"Мы подадим в суд на авторов этой дезинформации. Надеюсь, мы их найдем, и не окажется, например, что это сайт, у которого нет регистрации или юридического адреса. А почему бы нам не начать судебные разбирательства против СМИ и лиц, работающих в Армении и приписывающих нам замки, супермаркеты,  акции, алмазные рудники, офшорные счета и миллиарды, полученные в обмен на землю? По очень маленькой и технической причине у нас нет финансовых возможностей нанять столько адвокатов. В Армении сложно выбрать, на кого из стольких подать иск. И как я уже сказала, мы не можем подать в суд на всех: у нас нет столько денег, есть тысяча вопросов, мы большая семья. И, кроме того, даже если мы отложим все в сторону и пойдем на этот шаг, представляете, какой поднимется шум:  давайте, спасайте нас!  С нашими финансовыми доходами  вы, дорогие соотечественники, можете ознакомиться по поданным нами декларациям. Правда, СМИ представили мою декларацию с броским заголовком, но содержание понятно: это зарплата в миллионы драм и купля-продажа квартиры. Мы продали свою единственную квартиру  и купили дом в кредит, воспользовавшись программой возврата подоходного налога, как и десятки тысяч граждан Республики Армения. И, да, я работаю и получаю зарплату, как и многие другие", - отметила супруга премьер- министра.

Отметим, что согласно армянским СМИ, Пашинян продал свою квартиру за 110 тыс долларов.

Ранее французское издание сообщило о приобретении премьером Армении шикарного особняка в Марселе. Причем, покупка была произведена

предположительно на средства иностранной помощи, предназначенной для испытывающей трудности экономики Армении.  Речь идет о якобы двухэтажной вилле площадью  в 300 м2, купленной  в мае 2025 года. Она расположена в районе Шато Гомбер в Марселе, имеет 4 спальни, бассейн, террасу на крыше и гараж с 3 парковочными местами. Источники в этом расследовании предполагают, что средства Французского агентства развития (AFD) и Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) могли быть незаконно перенаправлены для личного пользования премьер-министра Армении Никола Пашиняна.  В 2024 году AFD выделило 75 миллионов евро на прямую поддержку бюджета Армении для финансирования ключевых программ развития. В то же время Координационный совет армянских организаций Франции, крупная организация, действующая при поддержке диаспоры, продолжает оказывать гуманитарную и инфраструктурную поддержку правительству Армении.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Вопрос целибата Католикоса Всех армян не дает покоя премьеру ПашинянуВопрос целибата Католикоса Всех армян не дает покоя премьеру Пашиняну
В Армении гражданка иностранного государства пыталась похитить ребенка, но была задержанаВ Армении гражданка иностранного государства пыталась похитить ребенка, но была задержана
В Ереван прибывает парламентская делегация Российской Федерации, возглавляемая Валентиной МатвиенкоВ Ереван прибывает парламентская делегация Российской Федерации, возглавляемая Валентиной Матвиенко
Супруга премьер-министра РА сообщила о намерениях обратиться в суд на французское изданиеСупруга премьер-министра РА сообщила о намерениях обратиться в суд на французское издание
Министр: после революции в Армении больше нет системных коррупционных схемМинистр: после революции в Армении больше нет системных коррупционных схем
Фонд Фонд "Гегард" подал жалобу в ректорат ТГУ РФ по поводу ряда публикаций антиармянского характера
Глава СНБ Армении положительно расценивает результаты встречи комиссий Армении и Азербайджана по вопросам пропавших без вестиГлава СНБ Армении положительно расценивает результаты встречи комиссий Армении и Азербайджана по вопросам пропавших без вести
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Глава МВД Армении не опровергла наличие родственных связей нового начальника полиции с криминальным авторитетомГлава МВД Армении не опровергла наличие родственных связей нового начальника полиции с криминальным авторитетом
Армянские школьники вернулись с 19-й международной олимпиады по информатике с четырьмя медалямиАрмянские школьники вернулись с 19-й международной олимпиады по информатике с четырьмя медалями
Политик: кампания против Армянской Апостольской церкви - это средство сломить национальное сопротивлениеПолитик: кампания против Армянской Апостольской церкви - это средство сломить национальное сопротивление
Да, выстрелы в направлении Сюника были, есть, но они не прицельные - Глава ГенштабаДа, выстрелы в направлении Сюника были, есть, но они не прицельные - Глава Генштаба
Депутаты НС Арцаха в скором времени изберут нового президентаДепутаты НС Арцаха в скором времени изберут нового президента
Фонд Фонд "Гегард": Азербайджан продолжает озвучивать новые угрозы в адрес Армении
Адвокат Самвела Шахраманяна не видит политического подтекста в интенсивных допросах его подзащитногоАдвокат Самвела Шахраманяна не видит политического подтекста в интенсивных допросах его подзащитного
Оппозиционер: нельзя считать случайностью одновременные нападки на ААЦ  стороны Пашиняна и ПашазадеОппозиционер: нельзя считать случайностью одновременные нападки на ААЦ  стороны Пашиняна и Пашазаде
Глава МВД: в Армении нет какого-либо официального лица, которые служат интересам отдельных людей, а не законуГлава МВД: в Армении нет какого-либо официального лица, которые служат интересам отдельных людей, а не закону
Глава МВД: в текущем году предстоит провести масштабную работу по завершению процесса формирования Полицейской гвардииГлава МВД: в текущем году предстоит провести масштабную работу по завершению процесса формирования Полицейской гвардии
Давид Худатян: Безбрачие - это вопрос, касающийся духовенства, а не личной жизниДавид Худатян: Безбрачие - это вопрос, касающийся духовенства, а не личной жизни
Министр: Пашинян свободен в выборе того, что писать в своих соцсетяхМинистр: Пашинян свободен в выборе того, что писать в своих соцсетях
Франция содействует разработке нового дорожного движения на улицах ЕреванаФранция содействует разработке нового дорожного движения на улицах Еревана
Минздрав Армении сообщил о лабораторно подтвержденном случае лихорадки Западного НилаМинздрав Армении сообщил о лабораторно подтвержденном случае лихорадки Западного Нила
У экс-чиновника КГД Армении могут конфисковать недвижимость и денежные средстваУ экс-чиновника КГД Армении могут конфисковать недвижимость и денежные средства
Страны Северной Европы и Балтии подтверждают свою приверженность укреплению отношений с АрмениейСтраны Северной Европы и Балтии подтверждают свою приверженность укреплению отношений с Арменией
Армения придает особое значение отношениям со странами Северной Европы и Балтии - глава МИД РААрмения придает особое значение отношениям со странами Северной Европы и Балтии - глава МИД РА
Ереван заинтересован во внедрении мадридского опыта в вопросе улучшения качества воздухаЕреван заинтересован во внедрении мадридского опыта в вопросе улучшения качества воздуха
Приостановлена деятельность шести производителей мороженого из-за выявленных нарушенийПриостановлена деятельность шести производителей мороженого из-за выявленных нарушений
Глава МВД Армении посетит БрюссельГлава МВД Армении посетит Брюссель
Бывший вице-премьер Армении опровергает приписываемые ему обвинения в отмывании денегБывший вице-премьер Армении опровергает приписываемые ему обвинения в отмывании денег
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Состоялась встреча представителей комиссий по вопросам пропавших без вести граждан Армении и АзербайджанаСостоялась встреча представителей комиссий по вопросам пропавших без вести граждан Армении и Азербайджана
Визит, формирующий новую архитектуру туркмено-монгольского диалога Визит, формирующий новую архитектуру туркмено-монгольского диалога
День защиты детей с мероприятиями и скидками от Idram JuniorДень защиты детей с мероприятиями и скидками от Idram Junior
Команда IDBank-а и Idram-а посетила Реабилитационный город героевКоманда IDBank-а и Idram-а посетила Реабилитационный город героев
Ара Зограбян: Подана жалоба в Комиссию по предотвращению коррупции в связи с высказываниями Никола Пашиняна о церквиАра Зограбян: Подана жалоба в Комиссию по предотвращению коррупции в связи с высказываниями Никола Пашиняна о церкви
Замглавы МИД поднял в Гамбурге вопрос о потребностях насильственно перемещенных граждан АрцахаЗамглавы МИД поднял в Гамбурге вопрос о потребностях насильственно перемещенных граждан Арцаха
Омбудсмен культурного наследия Армянского нагорья сообщил об угрозе уничтожения двух армянских храмов в СтепанакертеОмбудсмен культурного наследия Армянского нагорья сообщил об угрозе уничтожения двух армянских храмов в Степанакерте
Анатолий Белый представит в Ереване музыкально-поэтический спектакль <Часть Жизни>Анатолий Белый представит в Ереване музыкально-поэтический спектакль <Часть Жизни>
Шаг в будущее протезирования: Впервые в Армении состоялась операция по остеоинтеграцииШаг в будущее протезирования: Впервые в Армении состоялась операция по остеоинтеграции
В CEPFA открылась новая кондитерская лаборатория - МОНКСВ CEPFA открылась новая кондитерская лаборатория - МОНКС
Пашинян: Армения и ЕС работают над разработкой новой повестки сотрудничества, которая, придаст новый импульс дальнейшему расширению структурных связейПашинян: Армения и ЕС работают над разработкой новой повестки сотрудничества, которая, придаст новый импульс дальнейшему расширению структурных связей
Материалы дела экс-вице-премьера Армена Геворкяна, обвиняемого в отмывании около 5 млрд драмов, с обвинительным заключением направлены надзирающему прокуроруМатериалы дела экс-вице-премьера Армена Геворкяна, обвиняемого в отмывании около 5 млрд драмов, с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Материалы дела экс-вице-премьера Армена Геворкяна, обвиняемого в отмывании около 5 млрд драмов, с обвинительным заключением направлены надзирающему прокуроруМатериалы дела экс-вице-премьера Армена Геворкяна, обвиняемого в отмывании около 5 млрд драмов, с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору
Ай Дат опубликовал очередной доклад - <Государственно санкционированная политика Азербайджана по фальсификации и сокрытию доказательств в расследованиях нарушений прав человека>Ай Дат опубликовал очередной доклад - <Государственно санкционированная политика Азербайджана по фальсификации и сокрытию доказательств в расследованиях нарушений прав человека>
Пашинян с главой французского региона Овернь-Рона-Альпы обсудил вопросы многосекторального сотрудничества Армения-ФранцияПашинян с главой французского региона Овернь-Рона-Альпы обсудил вопросы многосекторального сотрудничества Армения-Франция
Политик: у главы армянского государства нет полномочий для вмешательства во внутренние дела церквиПолитик: у главы армянского государства нет полномочий для вмешательства во внутренние дела церкви
Оппозиционер: Отсутствие мер безопасности привели к угрожающим темпам эмиграции в приграничных селах АрменииОппозиционер: Отсутствие мер безопасности привели к угрожающим темпам эмиграции в приграничных селах Армении
Представители стран Северной Европы и Балтии отмечают важность установления долгосрочного мира на Южном КавказеПредставители стран Северной Европы и Балтии отмечают важность установления долгосрочного мира на Южном Кавказе
В мэрии Еревана считают, что повышение штрафов станет действенной мерой борьбы с нарушениями строительных нормВ мэрии Еревана считают, что повышение штрафов станет действенной мерой борьбы с нарушениями строительных норм
В мэрии Еревана объяснили частые аресты в муниципалитете отсутствием аналогичных расследований в других госструктурахВ мэрии Еревана объяснили частые аресты в муниципалитете отсутствием аналогичных расследований в других госструктурах
Вице-спикер НС: новые предусловия Баку создают серьезные препятствия для продвижения мирного процессаВице-спикер НС: новые предусловия Баку создают серьезные препятствия для продвижения мирного процесса
В своей неспособности приобрести новые автобусы мэрия Еревана обвинила оппозициюВ своей неспособности приобрести новые автобусы мэрия Еревана обвинила оппозицию
Спикеры парламентов Армении и Грузии обсудили региональные развитияСпикеры парламентов Армении и Грузии обсудили региональные развития
Комиссия по предотвращению коррупции высказала свою позицию по инциденту между главой МИД и журналисткойКомиссия по предотвращению коррупции высказала свою позицию по инциденту между главой МИД и журналисткой
Глава МИД РА поздравил Шейху с выдвижением на пост генсека Всемирной туристской организацииГлава МИД РА поздравил Шейху с выдвижением на пост генсека Всемирной туристской организации
Если светские структуры будут ждать только шагов церкви, то власть окажется в выгодном положении - политологЕсли светские структуры будут ждать только шагов церкви, то власть окажется в выгодном положении - политолог
Нападки на церковь направлены на ослабление исключительного конституционного статуса ААЦ: Давид АнанянНападки на церковь направлены на ослабление исключительного конституционного статуса ААЦ: Давид Ананян
<Парус надежды> снова поднимается над Севаном<Парус надежды> снова поднимается над Севаном
В Гамбурге обсуждены перспективы расширения участия Армении в рамках программ ООН-ХабитатВ Гамбурге обсуждены перспективы расширения участия Армении в рамках программ ООН-Хабитат
Читать больше



Эксперты
Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искаженийДети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к ПоднебеснойРоссийский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к Поднебесной
Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружиИскандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Читать больше
Комментируемые
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь АзербайджануШестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-ПетросянаПолитолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-Петросяна




Сессия ЕАБР на Международном форуме «Астана»: новые горизонты партнерства и интеграции в Евразийском регионеСессия ЕАБР на Международном форуме «Астана»: новые горизонты партнерства и интеграции в Евразийском регионе