Четверг, 5 Июня 2025 09:22

АрмИнфо.Министр юстиции РА Србуи Галян 4 июня со студентами Кембриджской международной учебной программы в Армении провела обсуждения в формате вопросов и ответов на тему "Что такое коррупция?". Об этом сообщает пресс- служба ведомства.

В ходе встречи, говорится в сообщении источника, министр отметила, что правительство РА приняло принцип "нулевой терпимости к

коррупции", подчеркнув важность скоординированной борьбы с этим злом. Галян представила деятельность основных государственных органов по борьбе с коррупцией в Армении, в том числе функции Комиссии по предотвращению коррупции, Антикоррупционного комитета, Генеральной прокуратуры и Антикоррупционного суда. Она также подчеркнула важность Антикоррупционных судов, которые действуют с 2023 года и рассматривают дела о коррупционных преступлениях.

Министр подчеркнула важность антикоррупционного образования, отметив, что курсы по борьбе с коррупцией проводятся как в университетах, так и в школах. Она также коснулась внедрения Института добросовестного поведения.

Говоря об институте информирования, министр подчеркнул, что каждый гражданин, столкнувшийся с коррупционным явлением, может анонимно сообщить об этом, а Генеральная прокуратура обязана расследовать это сообщение.

"После революции мы можем констатировать, что системных и цепочечных коррупционных схем больше нет, но есть многочисленные коррупционные дела, которые расследуются в судах", - отметила Галян.

Министр также затронула тему конфискации имущества незаконного происхождения, представив основные механизмы и правовые нормы действующего законодательства.