Среда, 4 Июня 2025 18:37

АрмИнфо. Научно-аналитический фонд "Гегард" подал заявление - жалобу в ректорат Томского государственного университета Российской Федерации и редакции научных журналов ТГУ по поводу ряда публикаций, носящих антиармянский характер.

"В последние годы в научных журналах Томского государственного университета азербайджанские "ученые" публикуют материалы, содержащие не только искажения армянских исторических реалий, но и элементы предвзятых интерпретаций, не соответствующих принципам научной объективности", - говорится в заявлении.

В нем также указывается на попытки азербайджанских "историков" исказить исторически верное название столицы Республики Армения Ереван, интерпретируя его как "Иреван", понятие Ереванская (Эриванская) губерния на "Иреванская губерния". В этих публикациях также содержатся попытки присвоить элементы армянского нематериального культурного наследия, такие как лаваш, танец "Кочари" и т. д.

В Фонде "Гегард" подчеркнули, что подобные публикации не только противоречат академической этике, но и подрывают доверие к академическим стандартам, способствуя легитимации мифологизированных и политически мотивированных интерпретаций прошлого.