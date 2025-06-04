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 Среда, 4 Июня 2025 18:28

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 14, 49, 51 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 6 на пр. Маштоца, частные дома 48-75 на улице Нар-Доса, частные дома 20-33 на улице Ростоми и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21/1, 25, 27 на улице Ер. Кочара, жилой дом 57/19 на улице Заваряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 20-55 на улице Заваряна; частные дома 8-64 на улице Толстого, жилые дома 23, 23/7, 28 на улице Ер. Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6-12 на улице Хоренаци, жилой дом 6 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 4 на улице Хоренаци, жилые дома 68а, 68/3 на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24, 24а, 26 на улице Арами, жилой дом 27/1 на улице Демирчяна, жилые дома 4-14, 7-17 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 39, 42 на улице Туманяна, жилой дом 37 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 58-72 на улице Пушкина;

 

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 30/1, 30/2 на улице Лер Камсара, жилой дом 33 на улице Антараин, жилой дом 59Г и частные дома 57-67 на пр. Баграмяна, частные дома 1-19 на улице Орбели, жилые дома 17-23 на улице Сундукяна, жилые дома 18-20 на улице Гр. Кочара, жилые дома 12/12, 14-16 на улице Вагаршяна, жилой дом 53/1 и частные дома 45-65 на улице Аветисяна, детский сад N148;

 

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 106/1-151/2, 126-128/2, 131/1-131/2, 145-147/1 147-151, 151-151/4 и частные дома 79-98, 84/2-106/11 на улице Саркавага, частные дома на 3-ей улице Саркавага, 3-40 на 2-ой улице, частные дома на 4-ом переулке Сракавага и 3-126 на 5-ом переулке, частные дома 1-21 на 6-ом переулке Саркавага, частные дома 1-48 на улицах Канакера 9, 10, частные дома 1-34 на улицах 9, 9 в Канакере, школа N117, частные дома 1-32 на 6-ой улице Канакера, частные дома 1-24/1 на 5-ой и 6-ой улицах Канакера, частные дома 1-55 на улицах Канакера 3, 6, школа-интернат N8, детский сад N161, жилые дома 1-22/1, 15, 15/1, 33-37 и частные дома 9/10, 9/11 на Тбилисском шоссе, ЗАО “Кока-Кола Армения”, абонент (не являющийся жильцом) “Акватехавтоматика”, Ереванский завод шампанских вин, частные дома 43/21-43/35 на улице Ачаряна; жилые дома 5-9 и частные дома 13-32 на улице Меликяна, детский сад N182, жилые дома 9-11/1 на улице П. Севака; частнеы дома 35-49 на улице Агаси, частные дома 5-16 на улице Царава Ахбюра, частные дома 19-74 на улице Зейтуцян,

 

административный округ Давташен Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 30, 31 в 3-ем квартале Давташена;

 

административный округ Нор Норк Еревана:

10։00-16։00 частично улицы Н. Степаняна, Молдовакан, Тотовенца, школа N135, ясли-детский сад N307 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

 

административный округ Аван Еревана:

11:00-17:00 улица Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

 

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 улицы Мелкумов, Агабабян, квартал ‘Наззарбекян” полностью;

 

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 83, 85, 89 в квартале “Б-2”, квартал “Б-1” полностью и прилегающие территории; жилые дома 23, 26, 30, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/4 на пр. Ц. Исакова;

 

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 частные дома на улице и переулке Тимирязев, частные дома на улице Попова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

административный округ Нубарашен Еревана:

10։00-16։00 от квартала “Айгегорцакан” до частных домов на улице Нор Харберд 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нор Харберде;

 

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Аршалуйс;

 

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Татул, Ацашен, Цанакасар, Заринджа, Сусер, Сорик, Канч, Ако, Арагацотн, Нор Аманос, Нор Едесиа;

 

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Норамарг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично села Авшар, Шагап, Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:00 частично село Мхчян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Гохтаник и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Котайкской области:

10։00-11։00 улицы 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 24, 26 села Ариндж; улицы Дзаргаванк, Маштоца, Мнацаканян, Айк Гаспарян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), автостанция “Юсисаин” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 квартал Сараландж в городе Абовян; села Джрабер, Зовашен, Капутан, Атис и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

 

в Гегаркуникской области:

09։30-11։00 1-ая улица на 1-ом шоссе, 3-ий тупик 5-ой улицы, 6-ая, 7-ая улицы, 1-ый переулок, 8-ая улица села Шатджрек;

10:00-16:00 частично населенный пункт Мартуни; частично село Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично город Чамбарак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-12:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично улица Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

 

в Лорийской области:

10։30-13։00 жилые дома 2, 4 на улице Грибоедова, жилой дом 9 на улице Амбардзумяна в городе Ванадзор;

14։00-15։30 одна часть домиков Базум, Булгаракан в городе Ванадзор;

10:00-11:00 улица Мурацан в городе Спитак;

11:00-12:00 улица Айгестан в городе Спитак;

12:00-13:00 улица Хнкоян в городе Спитак;

13:00-14:00 улица Шаумяна в городе Спитак;

10։30-11։30 улицы 1, 4 села Маргавот;

11:00-16:00 село Гаргар;

14:00-15:00 село Ширакамут;

 

в Сюникской области:

09:30-11:00 частично село Гетишен.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

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