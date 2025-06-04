Среда, 4 Июня 2025 18:11

АрмИнфо. В Армении любой человек, обладающий нужными профессиональными качествами, может занять высокую должность, невзирая на родственные связи. Об этом 4 июня журналистам заявила министр внутренних дел Арпине Саркисян, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение о наличии родственных связей начальника полиции МВД РА Арама Казаряна с криминальным авторитетом Артуром Казаряном по кличке "Канакертци Туй", убитого в ноябре 2021 года в результате кровавой разборки. Тем самым, глава МВД фактически подтвердила наличие таких связей.

Арпине Саркисян отметила, что при поступлении на работу в систему МВД проводится соответствующая проверка на предмет профессиональной пригодности того или иного лица. Зачастую эти проверки бывают глубокими, чтобы была убежденность в том, что внутренняя безопасность находится в полной безопасности. Однако, как считает глава ведомства, если тот или иной человек обладает нужными профессиональными качествами, то родственные связи не могут быть помехой.

Арпине Саркисян заявила, что не собирается опровергать появившееся сообщение, выразив уверенность в том, что оно не может повлиять на работу начальника полиции. "Полагаю, скоро журналисты сами в этом убедятся. Армения - маленькая страна, и у всех ее жителей могут быть родственные связи с теми или иными персонами. Однако должностные лица имеют четкую миссию. И если тот или иной человек обладает нужными профессиональными качествами, то родственные связи не могут быть помехой", - заявила Арпине Саркисян.

Напомним, что накануне премьер- министр РА Никол Пашинян подписал решение о назначении Арама Казаряна на должность начальника Полиции. Он сменил на этой должности Арама Ованнисяна.