Среда, 4 Июня 2025 18:07

АрмИнфо. Кампания против Армянской Апостольской церкви - это средство сломить национальное сопротивление. Об этом на своей странице в социальных сетях написал бывший мэр Ванадзора Мамикон Асланян.

"В эти дни мы фиксируем опасный процесс, направленный против Армянской Апостольской Церкви. Это нельзя воспринимать как единичный случай, и, тем более, нельзя верить, что цель направлена на то, чтобы отдельные священнослужители соблюдали внутренние правила. Это продуманная повестка дня, цель которой - поставить под сомнение историческую, культурную и духовную роль целого института в нашей жизни. Церковь никогда не была только религиозной структурой в истории Армении. Это наследие нашей государственности, когда у нас не было государственности, и опора нашей идентичности, когда мы были в опасности, это многовековая визитная карточка идентификации армянства"?, - заявил Асланян, добавив, что Церковь - это еще и сокровищница больших материальных и имущественных ценностей, которая также не может ускользнуть от глаз пропагандистов.

"Это не только духовный вопрос. Это вопрос национальной безопасности. Когда институциональная память целенаправленно стирается, когда обесцениваются элементы нашей идентичности, следует демонтаж этих институтов. Таков механизм. И такова цель. Общество среди многочисленных проблем может временно не осознавать глубину этого явления, но с точки зрения национальной жизнеспособности это красная черта, за которой происходит системный распад, духовная пустота, а святое место никогда не остается пустым. С удобным молчанием и забвением нельзя допустить, чтобы национальные институты стали жертвами преходящих политических интересов и манипулятивной пропаганды. Ясно одно: кампания против церкви - это кампания против национальной идентичности и исторической памяти", - сказал политик.