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АрмИнфо. В Армении нет какого-либо официального лица, которые служат интересам отдельных людей, а не закону. Об этом 4 июня в Национальном Собрании РА заявила министр внутренних дел РА Арпине Саркисян, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна.
Депутат, в частности, поинтересовался причиной отставки бывшего начальника полиции Арама Ованнисяна, который, по словам оппозиционера, "прославился" активным служением воли премьерминистра РА Никола Пашиняна. Более того, депутат обратил внимание на тот факт, что на представлении нового начальника полиции Арама Казаряна Ованнисян отсутствовал.
Арпине Саркисян отметила, что начальник полиции, который по должности является заместителем министра внутренних дел, осуществляет свои полномочия в рамках закона. Во всех случаях, при которых официальное лицо совершает нарушения, которые могут вызвать озабоченности, должно быть обсуждено в рамках правовых процессов. Министр добавила, что в МВД проведены многие кадровые перестановки, что является естественным процессом. Смена же начальника полиции связана с позицией, которая нацелена на повышение эффективности полиции и продолжение программы реформ.
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