Среда, 4 Июня 2025 16:31

АрмИнфо. В текущем году предстоит провести масштабную работу по завершению процесса формирования Полицейской гвардии. Об этом 4 июня в ходе обсуждений в Национальном Собрании РА отчета о выполняемости госбюджета страны 2024 года заявила министр внутренних дел РА Арпине Саркисян.

По ее словам, реализация данной программы потребует привлечения серьезных финансовых ресурсов, которые будут решаться в рамках государственного бюджета страны 2025 года. Министр указала также на процесс аттестации сотрудников ведомства, что позволяет решить две важные задачи - повысить уровень квалификации и получать достойную заработную плату. Продолжается также работа по вовлечению женщин в правоохранительную систему. В настоящее время группа женщин проходит курсы подготовки в учебном центре МВД.

Саркисян заметила, что реформы в системе уже дают свои положительные результате, о чем свидетельствуют и статистические данные. В прошлом году было изъято 420 кг наркотических средств, что по сравнению с 2023 годом больше на 202 кг. Активная работа в данном направлении ведется и в текущем году, в котором уже зарегистрировано изъятие 173 кг наркотиков. В течение прошлого года было также изъято или сдано на добровольных началах 1579 единиц оружия, что на 10,7% превышает показатели 2023 года. По сравнению с 2023 годом в течение 2024 года было отмечено снижение на 299 случаев количества дорожно-транспортных происшествий, а количество жертв на дорогах страны снизилось на 49 случаев.

Министр отметила, что правительство РА уже выдало положительное заключение по проекту закона, согласно которому планируется повысить возрастной ценз для службы в полиции. В частности, изымается положение, по которому в полицию могут поступить лица в возрасте до 35 лет. По мнению Саркисян, изъятие данного требования приведет к большому количеству заявителей для службы в полиции.

Саркисян также указала на недопустимость обязательной проверки несовершеннолетних на употребление наркотиков. По ее словам, этот процесс должен носить добровольный характер.