Среда, 4 Июня 2025 16:24

АрмИнфо. Безбрачие - это вопрос, касающийся духовенства, а не личной жизни. Подобным образом по просьбе журналистов министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян ответил на вопрос, не является ли запрос премьер-министра Армении Никола Пашиняна о наличии детей у Верховного Католикоса Всех Армян Гарегина Б, посягательством на личную жизнь.

<Безбрачие епископов, архиепископов - никак не связано с личной жизнью, а является основным требованием, условием церкви. Этим они и отличаются от священников>, - сказал глава ведомства, заметив, что подобное условие существует веками, а не было выдвинуто властями Армении.

При этом Худатян заявил, что происходящее никак не является кампанией правительства против духовенства, тем более против Армянской Апостольской церкви (ААЦ) Он заметил, что не видит ничего зазорного в том, чтобы публично ответить на вопрос премьер-министра РА о наличии детей у Гарегина Б. <Если бы мне выдвинули публично обвинения, к примеру, связанные с коррупцией, то я бы публично разъяснил все>, - добавил он.

На вопрос журналистов, что больше наносит урон армянской государственности - возможное наличие детей у Католикоса или правление <Гражданского договора>, Худатян лишь отметил, что их команда делает все возможное для укрепления государственности. Когда ему в качестве аргументов привели потерю Арцаха, оккупацию суверенных территорий Армении, тысячи жертв вследствие Арцахской войны, министр сказал следующее: <Если вы сможете обосновать, что в случае правления другой политической силы, мы бы не столкнулись с тем всем, что вы перечислили - это другой вопрос. Но Никол Пашинян в этой связи сказал, что это не война была во время нашего правления, а мы были правительством во время войны. Это отнюдь не игра слов. Вы исключаете, что при другой власти война не имела бы столь катастрофических последствий?>, - вопросил он у журналистов.

При этом Худатян подчеркнул, что <Гражданский договор> пришел к власти благодаря голосу народа. <Что вы предлагаете? Не участвовать нам в выборах? Не побеждать на выборах? Не избирать народу нас?>, - поинтересовался министр.