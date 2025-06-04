Среда, 4 Июня 2025 16:09

АрмИнфо. Если люди посвятили себя духовному предводительству, то обязаны следовать установленным стандартам. Точку зрения высказал министр финансов Армении Ваге Ованнисян 4 июня в беседе с журналистами в парламенте, комментируя конфронтацию между премьером страны и Армянской апостольской церковью. При этом Ованнисян воздержался от ответа на вопрос о том, насколько сегодня оправдана данная повестка.

По его словам, <данная тема не находится в центре его ежедневного внимания>. На вопрос, насколько корректно то, что премьер на своей официальной странице в Фейсбуке опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа (<Святейшество, продолжай сношаться с женой дяди, что тебе до меня>-ред.), глава минфина ответил: <Думаю, Никол Пашинян свободен в выборе того, что писать в своих сетях>.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают <чуланы, заваленные рухлядью>. На следующий день он опубликовал резкий пост в соцсетях, в котором использовал нецензурную лексику в адрес иерархов ААЦ. Затем он потребовал заверений в том, что у Католикоса всех армян нет детей, <в противном случае он должен сложить с себя сан>, а также настоял на том, что власти РА должны иметь <решающий голос> в вопросе избрания Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, а кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных. Супруга премьера, в свою очередь, назвала священнослужителей педофилами.