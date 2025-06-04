Среда, 4 Июня 2025 13:04

АрмИнфо. Страны Северной Европы и Балтии подтверждают свою совместную приверженность укреплению отношений с Арменией, расширению политического диалога и экономического сотрудничества. Об этом говорится в совместном пресс­релизе, распространенном пресс-службой МИД РА по итогам визита в Армению представителей внешнеполитических ведомств государств Северной Европы и Балтии.

Как отмечается в пресс-релизе, страны Северной Европы и Балтии выражают полную поддержку стремлениям Армении к дальнейшему углублению партнерства с Европейским союзом и другими европейскими партнерами. "Хотя на этом пути уже достигнуты ощутимые результаты, подчеркиваем важность удовлетворения ожиданий граждан посредством дальнейших конкретных результатов, например, в рамках диалога по либерализации визового режима. Армения разделяет обязательства в области демократии, прав человека и верховенства закона. Страны Северной Европы и Балтии признают и поддерживают значительный прогресс Армении в этих областях и продолжат поддерживать усилия по реформам, которые заслуживают похвалы, особенно в условиях текущих вызовов", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что страны Северной Европы и Балтии поддерживают усилия по достижению регионального мира и стабильности, а также сотрудничества и развития, приветствуя достигнутое соглашение по тексту Соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой" и выражая надежду, что стороны подпишут соглашение в ближайшем будущем. Была подчеркнута важность инициативы "Перекресток мира" в контексте региональной стабильности, взаимосвязанности и процветания.

В ходе визита стороны договорились продолжить обмен мнениями по региональным и международным вопросам.