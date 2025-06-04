Среда, 4 Июня 2025 13:02

АрмИнфо. Армения придает особое значение отношениям со странами Северной Европы и Балтии. Об этом, как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, в ходе встречи с политическими директорами и представителями внешнеполитических ведомств стран Северной Европы и Балтии заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, Армения разделяет одни и те же ценности, а также восприятие стоящих перед странами вызовов и перспектив. "Ваш визит проходит в то время, когда мы значительно углубляем отношения с североевропейскими и балтийскими странами. В этом контексте я

вспоминаю первую встречу в таком формате - мою встречу с министрами иностранных дел ваших стран в рамках Министерской конференции ОБСЕ в 2024 году, а также визит председателей парламентов в Ереван уже в этом году. Это очень хорошее и многообещающее начало", - сказал глава МИД РА.

Мирзоян представил гостям шаги, предпринимаемые для реализации приоритетов внешней политики РА, и видение развития сотрудничества с международными партнерами на этом пути. Подробно обсуждались как усилия, предпринимаемые для нормализации и развития отношений с непосредственными соседями Армении, так и конкретные инициативы, направленные на углубление всестороннего партнерства с ЕС.

Министр иностранных дел РА коснулся повестки мира и подчеркнул важность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном в контексте установления мира на Южном Кавказе.

Затем собеседники обменялись мнениями о региональных событиях и вызовах, встречающихся на пути укрепления демократии, подчеркнув важность постоянного сотрудничества в их преодолении.