Среда, 4 Июня 2025 11:32

АрмИнфо. Возбужденное против бывшего вице-премьера Армении, депутата Национального Собрания РА Армена Геворкяна уголовное дело носит политический характер. Об этом в социальных сетях написал сам Геворкян.

"Сегодня было распространено сообщение о завершении предварительного расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обвинениями, выдвинутыми против меня еще в мае 2021 года. Это дело, имеющее вполне политический характер, уже обсуждалось. Однако долго и тщательно искали, но так и не смогли фактически связать обвинения с конкретными криминальными событиями, которых просто нет. В результате у них есть предположения, но нет фактов, а там, где есть факты, отсутствует их реалистичное объяснение", - отметил депутат.

Он добавил, что семилетняя борьба правоохранительной системы с имуществом его семьи и родственников жены напоминает борьбу знаменитого Дон Кихота с ветряными мельницами. "Но в эту борьбу заложен глубокий смысл, и в случае с нашими правоохранителями она стала просто воплощением "революционного правосудия", которое не имеет ничего общего ни с правосудием, ни с верховенством закона. Например, не справедливо и не морально выдавать за свою собственность имущество, которое на самом деле принадлежало и принадлежит родственникам моей жены, считая их людьми без прошлого и биографии. Тельман и Валерий Саакяны - главные представители известной бизнес-династии советского и современного периодов Армении и России, они активно занимались экономической и предпринимательской деятельностью еще тогда, когда я учился в школе. Наивно было бы думать, что в этой борьбе следователи и прокуроры руководствовались своими идеалами и мечтами, или не знали о вышеперечисленных обстоятельствах. Уверен, что современный Дон Кихот обязательно сказал бы Санчо: ты должен осознать, что несешь личную и глубоко моральную ответственность, даже за свои решения, "принятые другими", - написал политик.

Напомним, что накануне Антикоррупционный комитет Армении распространил сообщение, согласно которому Армену Геворкяну предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму порядка 5 млрд драм. Предварительное расследование показало, что в период 2004-2018 гг. на имя вышеупомянутого высокопоставленного должностного лица и его близких родственников были зарегистрированы права собственности в общей сложности на 39 объектов недвижимости, расположенных в Ереване и областях Республики Армения, которые фактически принадлежали вышеуказанному должностному лицу.