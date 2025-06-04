Среда, 4 Июня 2025 11:03

АрмИнфо. Сегодня был сделан значимый шаг на пути всестороннего сотрудничества между двумя народами, исторические связи которых восходят к глубокой древности (см. Рашид ад-Дин. Сборник летописей).

В рамках государственного визита состоялись ключевые переговоры Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с руководством Монголии. Эти встречи не только продолжили поступательное укрепление двусторонних отношений, но и обозначили новый этап в развитии стратегического партнерства.

Особый статус визита – государственного – свидетельствует о высоком уровне доверия и политической значимости диалога. Государственный визит – это высшая форма дипломатических контактов, и его выбор подчеркивает намерение сторон придать отношениям не только символическую, но и содержательную глубину.

В ходе визита, проходившего по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, была подтверждена взаимная готовность к укреплению сотрудничества по широкому спектру направлений – от политико-дипломатического и экономического взаимодействия до науки, образования и культуры.

В дополнение к сказанному напомним: Президент Туркменистана отметил, что накопленный опыт и обоюдный интерес сторон создают прочную основу для реализации взаимовыгодных инициатив.

В процессе встреч звучали слова признательности в адрес Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, от которого были переданы теплые приветствия.

Отдельно подчеркнута значимость визита главы Монголии в Туркменистан в октябре 2024 года и его участие в торжествах, посвященных 300-летию великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги – символа духовного родства двух народов.

Знаковым элементом программы стала встреча Сердара Бердымухамедова с главой национального парламента – Председателем Великого государственного хурала Дашзэгвийном Амарбаясгаланом.

Спикер парламента дал высокую оценку миролюбивой и конструктивной внешней политике Туркменистана и выразил уверенность в том, что межпарламентские связи также получат дополнительное развитие на фоне укрепляющегося диалога на высшем уровне.

Итогом визита стало подписание внушительного пакета документов – около полутора десятка соглашений, охватывающих стратегические, экономические и гуманитарные сферы.

Сам масштаб и тематическая широта документов – от межгосударственных до межмузейных – отражают целостность и продуманность подхода к формированию двусторонней повестки.

Если обратить внимание на ключевые акценты документов, то сразу же бросается в глаза комплексный подход к их подбору.

Так, создание Совместной комиссии, утверждение Программ сотрудничества между МИДами и подписание Совместного заявления задают устойчивую рамку для регулярного политического и практического взаимодействия.

На прикладной экономический аспект указывает внимание обеих сторон к развитию торговли, малого и среднего бизнеса, логистики, сельского хозяйства и переработки продукции. Ряд документов этой группы демонстрирует нацеленность на ощутимую экономическую отдачу от партнерства.

Широкий блок соглашений в сфере образования, науки, здравоохранения, масс-медиа, музеев и академических обменов подчеркивает роль «мягкой силы» и формирует среду устойчивого взаимопонимания. И в этом особо чувствуется гуманитарная насыщенность переговорного процесса.

Меморандумы между университетами, научными учреждениями и городами выводят партнерство за пределы протокольных рамок, создавая основу для народной дипломатии и живого обмена инициативами, формируя так называемые «горизонтальные» связи.

Даже беглый взгляд на подписанные документы подтверждают системный подход обеих сторон к дальнейшему развитию партнерства.

В итоге напрашиваются выводы о том, что Государственный визит Президента Туркменистана в Монголию стал не просто свидетельством высокого уровня двусторонних отношений, но и событием, открывшим новую главу в их развитии.

Подписанные документы формируют стратегическую дорожную карту на годы вперед, обеспечивая как политико-дипломатическое сближение, так и практическую реализацию общих интересов.

Историческая близость, обоюдное уважение и совпадение приоритетов создают прочную платформу для дальнейшего углубления партнерства.

Сегодняшний диалог – это не просто обмен протокольными заявлениями, а свидетельство зрелости отношений, готовности к совместному будущему и взаимному росту.

К этому не помешает добавить, что предприниматели двух стран организовали бизнес-форум, установив прямые контакты и заложив основу долгосрочного сотрудничества в сферах продовольствия, сельского хозяйства, текстиля и трикотажа.

И завершился визит совместным концертом, в котором приняли участие более 80 артистов Монголии и Туркменистана, выступив в Академическом театре оперы и балета.

А теперь вместо заключения и для полноты картины о результативности переговорного процесса приведем краткий обзор с оценкой содержания подписанных документов и их практической направленности. Итак:

1. Совместное заявление фиксирует политическую волю сторон к развитию стратегического партнерства, подчеркивая приоритетность взаимных интересов в политике, экономике, логистике и гуманитарной сфере;

2. Договор о создании Совместной комиссии обеспечивает регулярность консультаций и координацию действий в таких областях, как торговля, наука, сельское хозяйство и образование;

3. Генеральное соглашение об экономическом сотрудничестве задает механизмы для координации проектов, обмена опытом и развития предпринимательских связей;

4. Среднесрочная программа экономического сотрудничества (2026–2028) конкретизирует шаги на ближайшие три года по увеличению товарооборота, поддержке малого и среднего бизнеса, инвестициям и развитию инфраструктуры;

5. Программа сотрудничества между МИДами (2026–2027) усиливает внешнеполитическую координацию и предусматривает регулярный обмен информацией в течение предстоящих двух лет;

6. Меморандум по легкой промышленности открывает возможности для технологической кооперации, особенно в текстильной отрасли;

7. Соглашение в сфере образования создает условия для академических обменов, взаимного признания дипломов и совместных исследований;

8. Соглашение между столицами Улан-Батором и Ашхабадом активизирует городскую дипломатию и совместные урбанистические инициативы;

9. Меморандум между Академиями наук закладывает научную платформу для совместных исследований и обмена исследовательским опытом;

10. Соглашение между национальными музеями акцентирует внимание на сохранении культурного наследия и повышении квалификации специалистов-культурологов;

11. Соглашение в сфере теле- и радиовещания способствует формированию информационного моста и развитию совместного медиаконтента;

12. Меморандум между национальными университетами способствует академическому и медицинскому партнерству, включая научные исследования;

13. Соглашение в сфере госуправления и международных отношений ориентировано на подготовку кадров и совместные проекты по международной тематике;

14. Сотрудничество между информагентствами усиливает обмен новостями и формирует основу для профессиональных медиа-контактов.

Так что у нас есть все основания утверждать: благодаря визиту Президента Сердара Бердымухамедова в Улан-Батор начинает формироваться новая архитектура туркмено-монгольского сотрудничества.



