Вторник, 3 Июня 2025 21:22

АрмИнфо.Презентация книги «Ереван в 90-х» состоялась неслучайно именно 1 июня — в Международный день защиты детей. Новая книга Айка Аджапахяна, автора серии «Волшебная библиотека», стала четвертой в цикле и по-настоящему наглядно рассказывает сегодняшним детям о детстве их родителей. Мероприятие стало отличной возможностью для юных читателей прикоснуться к прошлому.

Компания Idram с удовольствием поддерживает инициативы, направленные на развитие интереса к чтению. На этот раз Idram Junior и книжный магазин DaVinci приготовили для детей приятный сюрприз: с 2 по 7 июня все книги издательства DaVinci, включая полную серию книг Айка Аджапахяна, можно приобрести со скидкой 25% при оплате картой Idram Junior.

По словам руководителя отдела коммуникаций и программ социальной ответственности Idram и IDBank Татевик Вардеванян, компания в очередной раз подчеркивает важность непрерывного образования детей. «Мы уверены, что, предоставляя детям увлекательную и познавательную литературу, можем пробудить в них любовь к чтению. А лучшая защита для детей — это знания. Именно поэтому Idram также придает большое значение обучению и развитию детей, в том числе через курсы по финансовой грамотности», — отметила Татевик Вардеванян.

Айк Аджапахян, автор серии книг «Волшебная библиотека», также подчеркнул важность финансового образования, особенно в эпоху стремительного развития технологий. «Дети часто не осознают, что такое деньги, как правильно с ними обращаться и, что особенно важно, как их копить. Этому необходимо учить с раннего возраста», — отметил он.

Книга «Ереван в 90-е» ярко отображает жизнь тех лет. В ее строках дети смогут увидеть интересные и заметные различия между сегодняшним миром и детством их родителей. В день мероприятия многие дети, заранее оплатив покупку через Idram Junior, успели приобрести новую книгу со скидкой. Акция продлится до 7 июня.