Вторник, 3 Июня 2025 20:57

АрмИнфо.Как уже сообщалось, в марте этого года бенефициаром «Силы одного драма» снова стал центр психического здоровья «Реабилитационный город героев», и общая сумма, собранная в рамках акции, составила 5 237 825 драмов.

Теперь, в рамках завершающего мероприятия сотрудничества, команда IDBank-а и Idram-а находится в селе Прошян, где центр «Реабилитационный город героев» обрел свое тихое и светлое пристанище.

Напоминаем, что деятельность центра направлена на психическую и социальную реабилитацию ветеранов войн и членов их семей, и поэтому второе сотрудничество между «Реабилитационным городом героев» и «Силой одного драма» подтверждает, насколько важным для нашего общества является благополучие защитников нашей Родины.

Подробности визита и замечательные моменты этого памятного дня можно найти в отчете.

Чтобы присоединиться к добрым делам «Силы одного драма», многого не требуется. Просто совершайте все Ваши платежи с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформ IDBanking.am, banking.idram.am, через терминалы Idram и IDBank, и за каждый Ваш платеж компании пожертвуют один драм на реализацию важных программ и инициатив.