Вторник, 3 Июня 2025 20:47

АрмИнфо.Азербайджан готовит информационную почву для сноса церкви Святого Акопа и Кафедрального собора Пресвятой Богородицы в Степанакерте. Подобное мнение на своей странице в Фейсбук выразил Омбудсмен культурного наследия Армянского нагорья Овик Аванесов.

Он сообщил, что в распространяемых азербайджанских пропагандистских материалах предлагается уничтожить указанные церкви и на их месте построить мечети. В этой связи Омбудсмен напомнил, что перед тем как церковь Вознесения в Бердзоре была разрушена до основания, также распространялись предложения либо снести её, либо превратить в мечеть.

По мнению Аванесова, учитывая, что власти Азербайджана выдали награду высокого уровня тому, кто жестоко убил спящего армянского офицера, вполне возможно, что они будут поощрять и обычных граждан, оскверняющих армянские памятники, тем самым вовлекая народ в процесс уничтожения армянского культурного наследия Арцаха.

При этом он выразил уверенность, что происходящее сейчас и ранее свидетельствуют о серьёзной угрозе полного уничтожения культурного наследия Арцаха.