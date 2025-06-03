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АрмИнфо.Азербайджан готовит информационную почву для сноса церкви Святого Акопа и Кафедрального собора Пресвятой Богородицы в Степанакерте. Подобное мнение на своей странице в Фейсбук выразил Омбудсмен культурного наследия Армянского нагорья Овик Аванесов.
Он сообщил, что в распространяемых азербайджанских пропагандистских материалах предлагается уничтожить указанные церкви и на их месте построить мечети. В этой связи Омбудсмен напомнил, что перед тем как церковь Вознесения в Бердзоре была разрушена до основания, также распространялись предложения либо снести её, либо превратить в мечеть.
По мнению Аванесова, учитывая, что власти Азербайджана выдали награду высокого уровня тому, кто жестоко убил спящего армянского офицера, вполне возможно, что они будут поощрять и обычных граждан, оскверняющих армянские памятники, тем самым вовлекая народ в процесс уничтожения армянского культурного наследия Арцаха.
При этом он выразил уверенность, что происходящее сейчас и ранее свидетельствуют о серьёзной угрозе полного уничтожения культурного наследия Арцаха.
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|В Армению прибыла заместитель помощника госсекретаря США по международной ядерной политике и сотрудничеству
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