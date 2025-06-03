Вторник, 3 Июня 2025 20:45

АрмИнфо.Известный российский актер Анатолий Белый представит в Ереване музыкально-поэтический спектакль <Часть Жизни> вместе с саксофонистом Арнольдом Гискиным.

<Часть Жизни> - это сплав поэзии и музыки, концерт для голоса и саксофона, это стихотворения и джаз. Зрители в Ереване услышат стихи трёх великих поэтов XX-го века Осипа Мандельшама, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского, а также наших современниц - стихи Жени Беркович и Али Хайтлиной.

Как говорится в сообщении пресс-службы организаторов вечера, <Часть Жизни> - своего рода джазовый jam-session, подготовленная импровизация, когда слово и музыка дополняют друг друга, а музыкальные темы и импровизации создают свою уникальную атмосферу.

Концерт состоится 6 июня, в 19.30, в зале Black Box Академического театра им. Г.Сундукяна.

Отметим, что Арнольд Гискин - саксофонист, композитор, участник различных джазовых фестивалей, написал музыку к двадцати документальным и анимационным фильмам.

Анатолий Белый в 2022 году репатриировался в Израиль. Сейчас актер играет в театре Гешер, с антивоенным моноспектаклем <Я здесь> объехал более 60 городов в разных странах мира, в том числе выступил в Армении. В своем блоге в Инстаграм он, обратившись к ереванскому зрителю, отметил, что очень рад своему грядущему визиту в Армению. <Со сцены прозвучат стихи Мандельштама, Пастернака, Бродского в сопровождении великолепной джазовой музыки Арнольда Гискина. Приходите, мы будем очень рады и ждем этой встречи>, - отметил актер.

Продолжительность программы <Часть Жизни> - 1 час 30 минут.