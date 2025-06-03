Вторник, 3 Июня 2025 20:39

АрмИнфо. Во "Французско-армянском центре профессионального обучения" (CEPFA) открылась кондитерская лаборатория.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, создание лаборатории состоялось в рамках первого этапа проекта по преобразованию Центра в ремесленный кампус. Лаборатория рассчитана на 12 учащихся и оснащена соответствующими оборудованиями. Все проектные работы по созданию лаборатории были выполнены французскими архитектурными и строительными компаниями, а оборудование и мебель были импортированы из Франции.

В ходе открытия лаборатории глава МОНКС Жанна Андреасян отметила, что этот проект является еще одним свидетельством развивающихся отношений между Арменией и Францией, а также эффективного сотрудничества в сфере образования.

"Эти инициативы вносят значительный вклад в повышение качества образования, что в первую очередь сказывается на благополучии учащихся", - подчеркнула министр.

Согласно источнику, полная стоимость проекта составила 700 тыс. евро, большая часть из которых была выделена регионом Овернь-Рона-Альпы.

Отметим, что CEPFA является учреждением, занимающимся профессиональным обучением. Оно было основано в 2001 году на основе меморандума, подписанного в 2000 году в рамках соглашения о культурном, научном и техническом сотрудничестве между правительством Армении и Франции. Главной задачей CEPFA является обеспечение профессионального образования путем подготовки высококвалифицированных специалистов для рынка труда. Центр предоставляет все необходимые материалы и оборудование для проведения лабораторных занятий.