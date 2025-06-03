Вторник, 3 Июня 2025 20:34

АрмИнфо. Бывший вице-премьер Армении Армен Геворкян обвиняется в отмывании около 5 млрд драмов. Предварительное следствие по его уголовному делу завершено.

Антикоррупционным комитетом установлено, что в течение 2000-2018 гг. лицо, занимавшее должности первого помощника президента Республики Армения, руководителя аппарата президента, секретаря Совета национальной безопасности, министра территориального управления и развития - вице-премьер-министра Республики Армения и вице-премьер­министра Республики Армения, с целью сокрытия и искажения истинного характера и происхождения активов, полученных преступным путем, легализовало незаконно полученные доходы в размере 4 921 302 379 драмов.

Предварительное расследование показало, что в период 2004-2018 гг. на имя вышеупомянутого высокопоставленного должностного лица и его близких родственников были зарегистрированы права собственности в общей сложности на 39 объектов недвижимости, расположенных в Ереване и областях Республики Армения, которые фактически принадлежали вышеуказанному должностному лицу.

В частности, контрактная стоимость объектов недвижимости, расположенных в Ереване и областях Армении, составила 751 268 208 драмов, тогда как средняя рыночная стоимость этой же недвижимости на момент совершения сделки составила более 4 843 530 000 драмов. Общая рыночная стоимость еще 10 объектов недвижимости, расположенных в Чешской Республике на имя лиц, аффилированных с высокопоставленным должностным лицом, составила 391 920 000 драмов, что эквивалентно 920 000 долларов США. Кроме того, установлено, что указанные лица осуществляли оборот денежных средств посредством банковских операций, однако соотношение как рыночной стоимости приобретенной недвижимости, так и оборотных денежных средств существенно отличалось от полученных ими доходов.

Бывшему высокопоставленному должностному лицу Республики Армения предъявлено обвинение в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах, по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Армения, принятого 18 апреля 2003 года.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы производства вместе с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору с ходатайством об утверждении его и направлении в суд.

Напомним, что Армен Геворкян является также обвиняемым по делу о попытке свержения конституционного строя (по делу проходят также 2й президент Роберт Кочарян, экс-министр обороны Сейран Оганян, а также бывший начальник Генштаба Юрий Хачатуров).

Помимо этого, второму президенту РА и бывшему вице-премьеру инкриминируется деяние, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 311 Уголовного кодекса РА (получение взятки в особо крупных размерах), а Геворкяну - пунктом 2 части 4 статьи 311 и пунктом 1 части 3 статьи 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах) УК РА. Дело основано на показаниях гражданки Сильва Амбарцумян, которая заявила следствию, что в 2008 году дала взятку на сумму $7 млн. лицам, приближенным к Роберту Кочаряну для дальнейшей передачи Кочаряну, Сержу Саргсяну и Армену Геворкяну (экс- глава администрации президента РА). Амбарцумян заявила, что делала это с целью избежать вмешательства властей в ее бизнес.