Вторник, 3 Июня 2025 15:47

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Токио вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян встретился с вице-спикером Палаты представителей Японии Коитиро Гэмба.

Как передает пресс-служба НС, в ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки дня армяно-японского межпарламентского сотрудничества, особо выделив, в частности, вопросы углубления политического диалога и взаимной поддержки на международных площадках. Стороны также затронули перспективы региональной стабильности, безопасности и развития.

Акоп Аршакян представил подход Армении к процессу построения мира в регионе Южного Кавказа. Он подчеркнул, что Армения полностью привержена мирной повестке, а переговоры по мирному договору, по сути, завершены. Премьер- министр РА, как отметил вице-спикер, неоднократно подтверждал готовность подписать договор, однако постоянно выдвигаемые Азербайджаном новые искусственные предусловия создают серьезные препятствия для продвижения процесса.

Акоп Аршакян отметил, что Армения также ведет конструктивный диалог с Турцией, продвигая инициативу "Перекресток мира", которая

направлена на региональное сотрудничество, углубление и укрепление связей Азия-Европа, а также обеспечение благополучия и устойчивого развития народов. Вице-спикер поднял также вопрос о содержащихся в Баку армянских военнопленных, указав на гуманитарную сторону проблемы Он заметил, что все военнопленные и незаконно задержанные лица должны быть немедленно возвращены на родину в соответствии с международным правом и гуманитарными нормами.

Говоря о внутриполитических развитиях, Акоп Аршакян напомнил, что после бархатной ненасильственной революции 2018 года Армения последовательно продолжила проводить демократические реформы.

Вице-спикер Палаты представителей Японии Коитиро Гэмба подтвердил поддержку Японией мирного процесса, подчеркнув важность верховенства международного права, а также суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Армения.