Вторник, 3 Июня 2025 15:35

АрмИнфо. Находящийся в Тбилиси с рабочим визитом председатель Национального Собрания РА Ален Симонян 3 июня провел встречу со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили. Об этом сообщила пресс-служба НС РА.

Согласно источнику, в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных с межпарламентским сотрудничеством. Были затронуты вопросы, связанные с региональными развитиями, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.