Вторник, 3 Июня 2025 13:03

АрмИнфо. Министр иностранных РА Арарат Мирзоян поздравил шейху Нассер Аль Новаис с выдвижением на пост Генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН. Об этом Мирзоян написал в своем микроблоге в X (бывший Twitter).

"Сердечно поздравляю шейху Аль Новаис, кандидата от Объединенных Арабских Эмиратов, с успешным выдвижением на пост Генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН. Рассчитываю на тесное сотрудничество по укреплению связей между народами Армении и Объединенных Арабских Эмиратов, а также на сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации ООН", - написал Мирзоян.

Отметим, что шейха Нассер Аль Новаис стала первой женщиной, которая может возглавить Всемирную туристскую организацию. Она была

рекомендована 30 мая 2025 года на заседании Исполнительного комитета UN Tourism. Официально новый глава ВТО должен будет вступить в должность с 2026 года. До этого ее кандидатура должна быть утверждена Генеральной ассамблеей ООН по туризму, которая пройдет в декабре 2025 года.