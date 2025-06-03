Вторник, 3 Июня 2025 12:58

АрмИнфо. Кампания против Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) со стороны антинациональных властей имеет очевидные политические цели и представляет собой экзистенциальную угрозу для национальной идентичности и государственного суверенитета. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-глава КГД Армении Давид Ананян.

По его словам, это нападение носит стратегический характер и четко структурирована вокруг двух взаимосвязанных фаз, которые можно назвать <планом-минимум> и <планом- максимум>.

<Программа-минимум, по всей видимости, направлена на ослабление исключительного конституционного статуса Армянской Апостольской Церкви. Этот статус, закрепленный в действующей Конституции, не только отражает ее историческое значение как духовного стержня армянского народа, но и подчеркивает ее ключевую роль в сохранении национальной идентичности.

В рамках анонсированных <конституционных реформ> по сути выдвигается манипулятивный дискурс, где предложение о снижении роли церкви будет замаскировано требованиями о <демократизации> или введении <верховенства закона>. При этом освобождение ААЦ от исключительного статуса является первым шагом на пути к полному изменению баланса национальных и антинациональных сил, с ослаблением национальных институтов по просьбе или желанию внутренних и внешних заинтересованных сторон.

Конечная цель плана-максимума гораздо глубже и разрушительнее. Она может подразумевать полный крах Армянской Апостольской Церкви как национального института, на протяжении тысячелетий сохранявшего культурное, духовное и идеологическое единство армянского народа. Этот сценарий направлен на разрушение одного из последних оплотов национальной институциональной независимости, что неизбежно приведет к размыванию идентичности, а в долгосрочной перспективе - к потере государственности и национальной онтологической катастрофе. Не менее опасно и то, что первый план может стать реалистичным <трамплином> для второго.

Постепенное ослабление статуса Церкви может сопровождаться ее дальнейшей маргинализацией из общественного сознания. Кроме того, конфликт вокруг ААЦ может быть использован как краткосрочный механизм управления общественным сознанием и получения электоральных преимуществ. Шантаж и давление на Церковь, по всей видимости, включены в более широкий контекст предвыборных расчетов, создавая впечатление реформаторской повестки, мобилизуя определенные радикальные социальные группы и, в конечном итоге, обеспечивая воспроизводство действующей власти на предстоящих выборах.

На фоне этих тревожных процессов наиболее актуальным становится вопрос о том, как ответят на этот вызов силы, для которых национальная идентичность и традиционные армянские ценности являются первостепенными. Будут ли их действия достаточно скоординированными и решительными, учитывая масштаб угроз? Пока что мы наблюдаем их бездействие и разобщенность, историческим итогом которых становятся катастрофические последствия для национальной идентичности>, - отметил он.

Как считает Давид Ананян, политические силы, разделяющие национальные ценности, сталкиваются с судьбоносным испытанием: смогут ли они мобилизоваться и переломить этот кризис в пользу консолидации общества, будут ли готовы объединить свои ресурсы и стать конструктивной силой, способной остановить это наступление на основы армянского бытия?

<Надо четко понимать, что эта освободительная борьба выходит далеко за рамки вопроса веры или церкви. Она затрагивает судьбу армянского народа как интеллектуального и культурного сообщества, его способность сохранять преемственность поколений, его способность оставаться субъектом международных отношений>, - резюмировал Ананян.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в соцсетях, в котором использовал нецензурную лексику в адрес иерархов ААЦ и отметив, что он официально не женат, чем <многие обеспокоены>, поднял вопрос обязательности целибата архиепископов. Он также заявил, что власти РА должны иметь "решающий голос" в вопросе избрания Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, а кандидаты на пост католикоса должны пройти проверку биографических данных. К кампании против церкви поспешила присоединиться его супруга Анна Акопян, назвав священнослужителей педофилами. Она также выразила недовольство тем, что Католикос Всех Армян, отправился в Берн (Швейцария) для участия в международной конференции <Религиозная свобода: сохранение армянского духовного, культурного и исторического наследия в Арцахе/Нагорном Карабахе>, организованной Всемирным советом церквей (ВСЦ) и Протестантской церковью Швейцарии.

Накануне же Пашинян заявил, что, если выяснится, что Гарегин II действительно нарушил обет безбрачия и у него есть ребенок, то он не может быть Католикосом Всех армян, <поскольку с момента возникновения рассматриваемого факта он не мог быть безбрачным священником>.

Как считают многие эксперты, Пашинян подхватил кампанию Азербайджана против Армянской Церкви, начатой духовным лидером Азербайджана Аллахшукюром Пашазаде. Так, последний ранее заявил, что армянские святыни, включая 1700-летний собор Святого Эчмиадзина, якобы находятся на "исторических азербайджанских землях", а Армянская Апостольская Церковь представляет угрозу странам региона.