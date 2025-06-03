Вторник, 3 Июня 2025 12:25

АрмИнфо. К посягательствам на Армянскую Апостольскую Церковь и ее духовенства за годы своего правления глава исполнительной власти Армении добавил публичное разжигание ненависти и вражды. Процесс носит системный характер, к которому присоединились также депутаты Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор". Об этом пишет бывший Защитник прав человека РА Арман Татоян.

"Истинная цель лидера правящей партии - подчинить себе Армянскую Апостольскую Церковь в политических расчетах, чтобы наконец-то

выполнить односторонние азербайджанские требования, которые ему нужны для сохранения собственной власти. С этой целью он дискредитирует Церковь и принижает ее вес во всем мире, что приводит к разрушению столпа армянской идентичности", - заметил Татоян.

По его словам, слова радости и благодарности в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые звучат в Азербайджане, не случайны. "Для достижения своей цели лидер партии "ГД" использует кажущиеся или реальные проблемы, существующие внутри Церкви, решение которых на самом деле является исключительно делом Церкви. Согласно Конституции, церковь отделена от государства. Эта незаконная кампания против высокопоставленных священнослужителей, а также Католикоса всех армян. Власти Армении заранее спланировали эту кампанию, незаконно собрав персональные данные священнослужителей, чтобы использовать их в своих политических целях. Теперь говорят об угрозах их незаконной публикации. Причем, все это делает премьер-министр и другие должностные лица, незаконно использующие свои полномочия и государственное влияние.

Уже фиксируются случаи реального потенциального насилия в отношении священнослужителей, спровоцированного сторонниками власти. За все это несет ответственность власть страны. Это аксиоматическая истина", - подчеркнул правозащитник.

Он добавил, что глава государства и правительство, которые действительно обеспокоены проблемами Церкви, никогда не выберут этот беспрецедентный незаконный способ решения проблем.

"Мы должны осознать, что этот процесс, проводимый главой правительства Республики Армения, губителен для Армении, мы должны защищать многовековой авторитет Армянской Апостольской Церкви и наши заветные ценности, и не позволять ложным повесткам разделять нас и отвлекать от главных экзистенциальных вопросов", - отметил Арман Татоян.