Вторник, 3 Июня 2025 12:23

АрмИнфо. Республика Армения вернет земельный участок площадью 735 квадратных метров, расположенный на улице Шираза в Ереване. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры

Согласно информации надзорного органа, очередной иск Управления по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры был удовлетворен постановлением Антикоррупционного суда от 2 июня 2025 года. После вступления судебного акта в законную силу Республика Армения вернет земельный участок площадью 735 квадратных метров, расположенный на левой стороне улицы Шираза в административном районе Ачапняк города Еревана, стоимостью 18 миллионов драмов.

Напомним, что Управление по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры обратилось в суд с просьбой признать недействительным договор купли-продажи, заключенный между мэром Еревана и физическим лицом 1 февраля 2003 года, и применить последствия недействительности. В частности, предложено признать недействительной государственную регистрацию права на указанный земельный участок по договору купли- продажи.